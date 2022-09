Francesco Totti scende sul piano di guerra contro Ilary Blasi

La storia che ha monopolizzato il gossip estivo ha avuto una svolta che Novella 2000 aveva anticipato da qualche tempo. FrancescoTotti ha smentito in un’intervista al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo che la ne del matrimonio con Ilary Blasi sia stata causata dalla sua relazione con Noemi Bocchi, «prima ci frequentavamo come amici.

Dopo Capodanno è diventata una storia e si è consolidata nelmarzo 2022». È stato guardando il cellulare di Ilary, ben prima di iniziare la relazione con Noemi, che il capitano avrebbe scoperto della sua liaison con un altro uomo attraverso dei messaggi inequivocabili. «So rivo come un cane, ma non ne ho parlato con nessuno. Quello che posso dire è che c’era una terza persona che faceva da tramite tra lei e l’altro: era Alessia, la sua amica parrucchiera».

Poi Totti racconta alcuni colpi bassi che lo hanno esasperato: «Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato, mi hanno messo le cimici in macchina».

Quanto ai video che mostravano la famiglia riunita al ristorante per mettere a tacere le voci della rottura, ammette che a salvare il matrimonio «un po’ ci abbiamo provato, ma non no in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più.

Diciamo che non è stato un grande tentativo». Una separazione consensuale (auspicata dall’avvocato di lui Anna Maria Bernardini de Pace che lo difende con Antonio Conte) sembra lontana, e lo stesso Totti teme che finirà in tribunale», ma spera ancora «che si possa trovare un accordo». Al centro del contendere c’è un ingente patrimonio immobiliare e societario, ma soprattutto c’è il benessere dei tre - gli della coppia. Totti e Ilary si sono sposati nel 2005 con cerimonia trasmessa in diretta addirittura su Sky e da lì sono nati i gli Cristian, 16 anni, Chanel, 15, e Isabel, 6.

Tra le intenzioni di Ilary, dicono alcuni, ci sarebbe quella di trasferirsi a Milano e portare con sé i ragazzi. Se per Cristian e Chanel, ormai grandi e inseriti nei contesti scolastici e sociali, il discorso sembra facilmente percorribile, Isabel, che ha appena iniziato il suo percorso scolastico, potrebbe seguire la mamma, attuando una separazione dai fratelli. A fronte dell’intervista di Totti, Ilary ha fatto trapelare una frase sibillina: «ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie ». In questa battaglia che si preannuncia all’orizzonte, ci auguriamo che si risolva tutto con serenità, principalmente per i bene dei - gli, il primo obbiettivo per tutti. Auguri, ragazzi!