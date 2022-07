Francesco Totti si scorda di Ilary Blasi: notti di fuoco con Noemi Bocchi | Chi è la nuova fidanzata dell’ex calciatore

Dopo la rottura della relazione con Ilary Blasi, Francesco Totti ha voltato pagina: la sua nuova fidanzata è Noemi Bocchi. Ecco cosa sappiamo di lei.

Dopo varie voci da una parte e dall’altra, sembra che Francesco Totti abbia già trovato una nuova fidanzata. Si chiama Noemi Bocchi; pochi la sua conoscenza, ma Totti è stato fotografato più volte sotto.

La separazione di Totti e Blasi è stata un grande shock per i loro fan, che stanno ancora aspettando un comunicato ufficiale per dare la notizia e confermare la loro separazione. nonostante l’attenzione mediatica sulla questione abbia giovato molto a Totti e Blasi, che sono i vip più richiesti del momento, le speculazioni sul loro futuro non sono state risparmiate.

Ilary Blasi, che si dice abbia lasciato il marito Francesco Totti per un uomo più giovane, è fuggita con i figli in Tanzania. Francesco Totti è rimasto in Italia, dove sta affrontando l’attenzione dei media sulla sua separazione e sulla sua possibile nuova relazione.

Secondo il settimanale Chi, Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi hanno posto fine al loro matrimonio diversi mesi fa. I motivi della separazione non sono chiari, ma sembra che la relazione ventennale della coppia fosse in realtà finita molto prima dell’annuncio della loro separazione. Il fatto che Totti aveva già iniziato a frequentare un’altra donna indica che tra lui e la Blasi non c’era più passione.

Noemi Bocchi, chi è la fidanzata di Francesco Totti

Il fatto che Francesco Totti abbia conosciuto Noemi Bocchi, il suo nuovo amore, prima della fine della relazione con Ilary Blasi, fa pensare che non esitasse a cercare conforto tra le braccia di un’altra donna. Tuttavia, sembra che i due si conoscessero da tempo e che la rottura con Ilary non fosse necessariamente dovuto a questa relazione, ma si profila da tempo. Chi è Noemi Bocchi e come ha conosciuto Totti? La ventottenne romana era sposata con Mario Caucci, dirigente e team manager del Tivoli Calcio. La sua vicinanza al calcio potrebbe aver contribuito ad avvicinare lei e Totti, che sembrano avere in comune questo interesse. Alcuni suggeriscono che siano conosciuti grazie ad Alessandro Nuccetelli, un personal trainer di Roma; altri sostengono, invece, che lei lo abbia salvato dopo un piccolo incidente d’auto.