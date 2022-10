Franco Gatti moglie e figlio: la tragedia vissuta insieme a Stefania Picasso

Franco Gatti è stato sposato con Stefania Picasso. La coppia è rimasta unita nella buona e nella cattiva sorte, anche dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. Il ragazzo è deceduto a causa di un eccesso di alcol e droghe assunte in un momento particolare della sua esistenza; Alessio stava vivendo un momento delicato e non si può ottenere che fosse in uno stato depressivo o comunque mentalmente squilibrato. Franco Gatti ha conosciuto la moglie Paola quando lei studiava architettura e lui era già un membro di successo della band Ricchi e Poveri. I due hanno evitato i riflettori, ma sono apparsi più volte in TV nel corso degli anni. Vivono a Genova, dove si dedicano alla famiglia.

Stefania e Paolo hanno avuto due figli: Alessio, nato nel 1990, e Federica, che si è laureata in giurisprudenza e ha iniziato una promettente carriera. Nonostante il padre sia un personaggio noto e la madre sia stata spesso ospite in TV, la primogenita della coppia ha sempre avuto una vita privata. Infatti, non ci sono molte informazioni su di lei: non è nemmeno su Facebook.

Le parole di Gatti

Il dolore per la morte del figlio è stato descritto da Gatti con queste parole:

“È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto quando un padre di 70, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di tener dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo so, lo spettacolo deve andare avanti anche con la morte nel cuore, ma ditemi voi: come faccio? Ho detto agli altri due di andare senza di me, per rispetto per il pubblico che ci ha amato e ci ama, ma anche loro si sono rifiutati”.

In un’altra intervista Gatti disse: