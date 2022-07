Genitori lo lasciano da solo a casa, bimbo di 5 anni esce e vaga scalzo sulla provinciale

L’attenzione e il senso civico di un automobilista potrebbe aver evitato una tragedia in Piemonte. L’uomo ha infatti notato un bambino che vagava scalzo e completamente solo lungo una strada provinciale molto trafficata e ha subito avvertito le forze dell’ordine, evitando così che venisse investito.

Domenica, un bambino di cinque anni è stato intercettato dai carabinieri lungo la Strada Provinciale 180 nell’Alessandrino. I carabinieri hanno cercato di capire cosa fosse successo al bambino dopo l’incontro con lui sulla strada. E dalle sue parole hanno scoperto una dinamica incredibile: si era allontanato da casa e aveva vagato sulla provinciale perché lasciato solo a casa dai genitori.

Fortunatamente il bambino è stato in grado di rispondere alle domande dei militari sulla sua provenienza e sul suo nome. In breve tempo, i carabinieri hanno individuato l’abitazione e poi rintracciato i genitori. Interrogati, e papà hanno confermato di aver lasciato solo mamma, spiegando di essere andati a fare la spesa. I genitori hanno riferito di aver lasciato in casa per poco tempo, non pensando che potesse uscire da solo, ma questo non li ha salvati dalla denuncia per abbandono di minore.

Fortunatamente il piccolo non ha riportato ferite a parte un grande spavento. Controllato dai sanitari del 118, è stato trovato in buona salute.

È scattata anche una segnalazione ai servizi sociali che ora prenderanno in carico la famiglia. Si sta cercando di capire se l’episodio sia isolato o se fosse un modo di fare abituale dei genitori