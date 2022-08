Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo vivono ignorandosi e contenti

Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà», cantavano Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo nel picco della loro storia d’amore, quando perfino l’idea di una nevicata estiva era più verosimile della loro separazione. Eppure alla fine si sono lasciati, e ad appena due anni dall’annuncio che sanciva la fine dell’idillio, i due si sono già rifatti una vita: D’Alessio ha avuto un quinto figlio dalla nuova compagna, Denise Esposito, mentre Tatangelo, più che mai in ascesa, ha dato una rinverdita alla propria fama di artista volitiva proponendosi non più solo come cantante, ma anche quale conduttrice tv e influencer di Instagram.

A proposito di social network, chissà che Anna non se ne stia servendo anche per far “rosicare” l’ex, che durante il suo recente show televisivo non l’ha mai nominata. Andato in onda lo scorso giugno su Raiuno, Gigi uno come te celebrava i trent’anni di carriera di D’Alessio, tuttavia non comprende una sola menzione ad Anna, come se il cantante napoletano avesse epurato i ricordi di un’esistenza, cancellando anche lei, l’innominata Anna Tatangelo. Perfino ai numerosi ospiti dello spettacolo sarebbe stato proibito di fare il nome della cantante. Ce ne sarebbe abbastanza per spingere Anna nell’arena…

Mossa forse dall’inconfessato desiderio di riabilitare se stessa, non meno di tante comuni mortali dopo la fine di una lunga relazione, ora Tatangelo veicola di sé la migliore immagine attraverso un profilo Instagram da quasi due milioni di followers, dove si mostra splendida e in perenne attesa di cogliere solo il meglio di ciò che la realtà ha da offrire. Quanto al peggio, pare farselo scivolare di dosso con sana ironia, come quando scrive: «ridiamoci su», o ancora: «la superficialità è una scala con un solo gradino ». Non mancano poi gli scatti assieme all’adorato figlio, Andrea, 10 anni, accompagnati da dichiarazioni d’amore quali «il mio posto preferito nel mondo è accanto a te» e i richiami a una ritrovata fiducia in se stessa: «ho dovuto perdermi di nuovo per capire quanto sono forte ».

Difatti del vigore di Anna tutto si rende in lei espressione, addome tartarugato compreso: su quei suoi addominali di pietra ogni cosa potrebbe rimbalzarci sopra, colpi bassi inclusi. Sarà per questo che li sfoggia con orgoglio in parecchi selfie, a suggello di una solidità tanto fisica quanto spirituale. Nonostante le delusioni del passato, in amore la cantante non permette al disincanto di prenderle la mano, e tra frequenti tira e molla si gode la love story con l’attuale fidanzato, il rapper Livio Cori, del quale racconta: «Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita».

I rumors su una presunta crisi di coppia tra Anna e Livio sono stati definitivamente messi a tacere da alcuni scatti in cui i due, paparazzati in vacanza assieme, appaiono felici e sorridenti. Determinata a impedire a chicchessia di turbare il suo nuovo equilibrio, la cantante di Sora ha recentemente risposto a tono a una odiatrice che la tacciava di fare troppa esibizione delle proprie grazie sui social, azzittendola così: «Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna.

Diciamo che in America, se ci fosse stato questo bigottismo nella musica, una J.Lo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione». «Con te ho speso tutta la mia età» avrebbe cantato l’Anna di una volta, struggendosi della gioventù investita in una relazione senza futuro, ma non oggi, tempo in cui Tatangelo ha scoperto che la vita trascorsa a piangersi addosso è vita buttata via. Tra le priorità della cantante svetta quella di piacersi e di contare, oltre che per gli altri, soprattutto per se stessa, a dispetto di un ex. Se tanto mi dà tanto, la didascalia della prossima foto potrebbe facilmente essere: «voi dimenticatemi pure, a ricordarmi di me stessa ci penso da sola».