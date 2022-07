Giorgia e Bea morte al Foro Italico, inseparabili nella vita e su Tik Tok: “Sei la mia certezza”

Nella vita reale, Giorgia e Beatrice erano inseparabili, e su Instagram e TikTok lo erano anche virtualmente. Ieri sera, però, sono morte in un incidente in via del Foro Italico. È un giorno difficile per tutti noi di Cervélo, che piangiamo la scomparsa di due delle nostre più care colleghe, Giorgia e Beatrice. Nonostante le differenze, le due avevano un forte legame: sono morte ieri sera in un incidente stradale in via del Foro Italico a Roma. Erano entrambe della provincia di Viterbo e vivevano a Roma, ma l’unica cosa che le separava era la scuola che frequentavano. Giorgia aveva 22 anni ed era di Orte, Viterbo, mentre Beatrice era più giovane di un anno ed era cresciuta a Roma. Entrambe erano così inseparabili da aprire un profilo Tik Tok condiviso per tenersi al corrente delle reciproche attività.

Come molti altri ragazzi della loro età, i due erano attivi sui social media, in particolare su Instagram e TikTok. Su Instagram si sono dedicati parole dolci. Una delle loro foto li ritrae sorridenti al telefono. Sotto la foto Beatrice ha scritto: “Sei la mia unica certezza”. Un mese dopo, Giorgia ha pubblicato dei video che li ritraggono mentre cantano e ridono guardando la telecamera del cellulare. “Senza follia non c’è divertimento”, ha detto insieme alla sua più grande amica. Questa volta ha detto: “Senza follia non c’è godimento”. In precedenza, ogni foto era stata riempita di commenti di angeli, volti lacrimosi e cuori infranti per commemorare la tragica perdita di due giovani donne. “Non ci sono parole”, ha scritto qualcuno. Rimarrà per sempre senza risposta.



Le due giovani, che si fotografavano spesso in casa, in particolare durante le serate nei bar della città, oltre a creare istantanee, realizzavano spesso video che poi pubblicavano sulle loro pagine private di Tik Tok e, a partire dallo scorso aprile, su quella collettiva: “Beagio” era il moniker dell’angolo del sito. Come molti giovani, Beatrice e Giorgia erano le più attive su questo social network, postando spesso e scattando foto e video adorabili.



I video prodotti seguivano le tendenze del momento, tra cui simpatici sketch con le voci di personaggi televisivi o video interattivi in cui le giovani donne venivano interrogate da una voce fuori campo e dovevano rispondere a domande per condividere i loro segreti più intimi con i loro follower e utenti curiosi. Entrambe le ragazze erano disposte a rischiare nei loro video, in particolare Beatrice, più estroversa, mentre Giorgia era più protettiva. Oltre ad apparire insieme nei video, spesso registravano vere e proprie dichiarazioni di devozione l’una verso l’altra per ringraziarla della vicinanza e per dimostrare quanto fossero in confidenza l’una con l’altra. Erano costantemente l’una al fianco dell’altra e una di loro ha postato un video con l’altra in macchina mentre cantavano insieme fino al momento del terribile incidente. Fino all’ultimo minuto.