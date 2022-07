Lui ha 55 anni e lei 26, hanno una figlia e sono felici nonostante i commenti crudeli: ‘Sei il padre o il nonno?’

All’inizio c’è chi crede che l’età sia solo un numero e chi crede che una differenza d’età significativa sia un ostacolo a una relazione. Lauren Kerr e il suo compagno Anthony Shaylor non si sono preoccupati di questi problemi e hanno portato avanti la loro relazione come volevano i loro cuori. Sebbene Anthony sia un uomo di 55 anni e Lauren una donna di 26, grazie alla loro bellissima storia d’amore sono riusciti a mettere al mondo un’adorabile bambina. Ora desiderano sposarsi e, perché no, anche avere un altro bambino.

Al momento del loro primo incontro in un club nel 2017, Anthony era un buttafuori del locale e Lauren si è subito infatuata di lui dopo una rissa al bar. Nonostante tutte le critiche ricevute, la loro storia d’amore è ancora forte e indissolubile, una circostanza insolita almeno quanto la loro storia d’amore. Lavorando nello stesso luogo, i due si sono conosciuti meglio e si sono innamorati prima di rendere pubblica la loro relazione.

Nonostante la coppia sia sottoposta agli sguardi severi di chi per strada scambia Lauren per la figlia di Anthony, i due non hanno mai smesso di amarsi e sono felicissimi della loro vita insieme. Anche le loro famiglie sono d’accordo sul fatto che abbiano 29 anni di differenza d’età. Sono gli estranei a essere più disturbati dalla loro relazione, considerata “inappropriata”.

Nonostante la disinvoltura di Anthony di fronte al giudizio degli estranei, Lauren ha avuto qualche problema a gestire i commenti crudeli della gente. Tuttavia, la giovane ha imparato a non farsi condizionare da chi evidentemente non la conosce nemmeno.

Secondo Lauren, il grande divario d’età tra lei e il suo fidanzato è solo un piccolo dettaglio nel quadro generale, e nessuno dovrebbe permettersi di influenzarlo. Se due persone sono innamorate, dovrebbero sforzarsi di stare insieme, indipendentemente dalla differenza di età. Sta a voi decidere se dare o meno una possibilità alla vostra relazione”, ha detto Lauren.