Giuliano Sangiorgi in piscina con la figlia Stella sono tenerissimi

Il cantante si diverte nella compagnia della figlia mentre sguazzano in una piscina tra giochi e baci.

Questa rockstar è anche un padre tenerissimo. Oltre a essere un personaggio pubblico e un’icona musicale, Giuliano Sangiorgi ha dimostrato di essere anche un papà affettuoso. Condivide alcune foto di se stesso mentre si rilassa in piscina con la figlia, la piccola Stella, che lo accompagna nei tuffi e nei baci tra le coccole. Pubblica questi scatti su Instagram dove si mostra come una versione sempre più attaccata del papà affettuoso che non vede l’ora di tornare dalla sua piccola ogni volta che si allontana per un concerto o un evento.