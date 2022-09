Programmi Tv Stasera lunedì 19 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Le indagini di Lolita Lobosco «Gioco pericoloso» Il giorno dopo una rimpatriata con gli ex compagni di scuola, Lolita (Luisa Ranieri, 48) viene a sapere della morte di uno di loro, Vittorio Lamuraglia, precipitato da un terrapieno. Tutto lascia pensare a un suicidio, ma le indagini di Lolita e della sua squadra fanno emergere un’altra verità.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Nudi per la vita Mentre il debutto al teatro Franco Parenti di Milano si avvicina, le protagoniste del reality condotto da Mara Maionchi (81) continuano a provare con il coreografo Marcello Sacchetta (39) la performance senza veli che porteranno sul palco per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione del cancro.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Conferenze stampa A sei giorni dall’apertura dei seggi, le forze politiche in campo continuano a presentare i propri programmi in prima serata rispondendo alle domande dei giornalisti. Un format che rappresenta la più recente evoluzione della storica «Tribuna elettorale», trasmessa per la prima volta l’11 ottobre 1980.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Perfettamente a suo agio quando si tratta di scoprire e raccontare le indiscrezioni provenienti da ministeri e segreterie di partito, stasera Nicola Porro (52) è più motivato che mai nello svelare ai suoi spettatori le ultimissime in vista delle elezioni; gli danno manforte ospiti in studio e in collegamento.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Destinata a essere la più lunga di sempre, la nuova edizione del reality, la quarta condotta da Alfonso Signorini (58), si apre con la presentazione dei concorrenti, ma non tutti: gli altri entreranno nella Casa durante la puntata di giovedì 22. Tra i Vip già annunciati ci sono Wilma Goich e Giovanni Ciacci.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Taken 3 – L’ora della verità Los Angeles. L’ex agente dei servizi segreti Bryan Mills (Liam Neeson, 70) viene accusato ingiustamente dell’omicidio dell’ex moglie Lenore. Braccato non solo dalla polizia locale ma anche da Fbi e Cia, si mette sulle tracce dei colpevoli e nel frattempo cerca anche di proteggere la figlia Kim (Maggie Grace).

Stasera su La 7 alle 21.15 SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO (Usa 1994) di Phillip Noyce con Harrison Ford L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Stasera su TV 8 alle 21.30 GOMORRA – LA SERIE con Marco D’Amore Genny, isolato a Secondigliano, cerca di tornare sulla breccia, ma i capi storici delle bande di Napoli centro sono tutti contro di lui. E intanto il flusso di droga dal Sud America si è interrotto…

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY Continua la nuova stagione del programma condotto da Francesco Panella. Questa volta la ricerca del proprietario de “L’antica pesa” di Roma riguarda i migliori ristoranti italiani di New York che propongono piatti della cucina regionale.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 DEATH RACE (Usa 2008) di Paul W.S. Anderson con Jason Statham, Joan Allen In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto, dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 FASTER THAN FEAR (1ª st., ep. 5) «Manhunt» con Friederike Becht, Christoph Letkowski Quando Haffner rapisce Marcel la pressione aumenta su Sunny e compagni. La consegna del passaporto falso sembra essere l’unica possibilità per salvarlo. Segue ep. 6.

Stasera su Iris alle 21.00 OCEAN’S ELEVEN (Usa 2001) con George Clooney Appena uscito di prigione, Danny Ocean progetta un colpo: svaligiare a Las Vegas i tre casinò dell’uomo che gli ha soffiato la moglie. Per farlo, decide di radunare la sua vecchia squadra di specialisti.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 GLI ULTIMI GIGANTI (Usa 1975) di Andrew V. Mclaglen con Charlton Heston Fuggito dal carcere, Zach medita di vendicarsi dello sceriffo che gli ha ucciso la moglie. Così gli rapisce la figlia: l’uomo, ormai anziano, si mette sulle tracce dell’evaso.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DUNCANVILLE (1ª st., ep. 6) «Sorella, moglie e Anni 80» Jack si ritrova improvvisamente senza lavoro e con tanto tempo libero a disposizione. Decide, così, di scrivere un’opera rock intitolata «Rommy». Segue ep. 7 «Il sogno irrealizzabile di Jack».

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE (Ger. ‘18) di S. Bühling con Anna Herrmann, Jens Atzorn Durante i preparativi delle nozze, Lily si reca in Cornovaglia, dove ha ereditato un cottage che verrà messo all’asta. Lì incontra Ian, un affascinante psicologo

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SHARM EL SHEIKH – UN’ESTATE INDIMENTICABILE (It. 2010) di Ugo Fabrizio Giordani con Giorgio Panariello Appena acquisita una nuova azienda, il ricco Saraceni annuncia drastici tagli. Due dipendenti lo raggiungono a Sharm per convincerlo a “graziarli”.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA PARTITA (It. ‘18) di F. Carnesecchi con Gabriele FIore LMM A Roma si gioca un’importante partita di calcio: il presidente di una società compete per i soldi, l’allenatore si augura finalmente di portare a casa un titolo e il capitano della squadra spera, vincendo, di sfondare.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 THE GOOD DOCTOR (2ª st., ep. 3) «36 ore» con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez Mentre Glassman si sta riprendendo dal delicato intervento, Shaun e Morgan trascorrono ben 36 ore al pronto soccorso. Lea si presenta in ospedale. Segue ep. 4 «Solo per te».

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE «Oltre i limiti» Mentre la famiglia di Tammy è preoccupata che il suo nuovo fidanzato la porti su una via sbagliata, un’idea di Amy si rivela essere una scelta inadeguata. A seguire, «Uomo vs bilancia».

Stasera su Giallo alle 21.10 THE CHELSEA DETECTIVE (1ª st., ep. 2) «Le signore Romano» con S. Henry, A. Scarborough Robyn Romano, PR e marito di una nota ristoratrice italiana, scompare, e il soffitto della sua casa viene ritrovato insanguinato. Max e Pryia si occupano del caso…

Stasera su Top Crime alle 21.10 THE MENTALIST (7ª st., ep. 7) «La casa gialla» con S. Baker Jane e Lisbon si recano a Chicago per incontrare Nathan, fratello di Teresa. Ma una volta lì scoprono che l’FBI sta cercando il giovane perché testimone di un omicidio. Segue ep. 8 «Il bianco dei suoi occhi».