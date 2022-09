Sapete chi è Ilaria Macchia moglie di Giuliano Sangiorgi

Ilaria Macchia, da diversi anni compagna di Giuliano Sangiorgi, non è una donna in cerca di pubblicità. Compagna del cantante dei Negramaro, non ha mai avuto un atteggiamento da diva né da attrice cerca di notorietà. Ilaria Macchia, infatti, si è guadagnata la sua carriera e si è fatta un nome nel suo ambiente.

Ilaria Macchia, sceneggiatrice e scrittrice, ha lavorato in un film diverso, tra cui “Non è un paese per giovani”. Ha scritto anche libri di qualità, tra cui “Ho visto un uomo a pezzi”. Macchia è nata e cresciuta a Lecce-San Donato, dove ha sviluppato un amore precoce per la scrittura. Si è laureata in Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2017 ha co-scritto la sceneggiatura di “Non è un paese per giovani”, un film diretto da Giovanni Veronesi. Nello stesso anno ha pubblicato “Ho visto un uomo a pezzi”, una raccolta di sette racconti che costituiscono un puzzle di diversi momenti di vita o frammenti della protagonista e che cercano di restituire l’immagine della complessità della figura femminile nel suo rapporto con il mondo, e gli uomini, che la circondano.

Ilaria Macchia, compagna di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, sarà questa sera che condotta coinvolta nella trasmissione “Che tempo che fa” da Fabio Fazio su Rai 3. La band salentina al completo sarà ospite della trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio dove parlerà sicuramente del nuovo documentario sui 20 anni di carriera e di altre vicende personali che hanno coinvolto i componenti negli ultimi due anni.

E quella che è la donna che da diversi anni condivide la sua vita con il cantante, a dispetto del più famoso compagno, è una persona che ama meno i riflettori e su cui questi ultimi si sono accesi proprio quando la coppia aveva annunciato a sorpresa l’ imminente arrivo di una bambina dopo che per tanto tempo si era parlato di un possibile allargamento della famiglia senza che un racconto seguissero… fatti. E proprio la scorsa estate è stata la loro prima estate da genitori dopo che Sangiorgi ha dato alla luce la piccola Stella lo scorso novembre.