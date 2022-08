Gli amici di Ilary Blasi: “Non vuole apparire come la moglie inconsolabile tradita da Totti”

Con la rottura del matrimonio con il calciatore Francesco Totti, il personaggio televisivo italiano Ilary Blasi è diventata sempre più presente su Instagram. Decine di foto e video postati dai fan sembra più la Blasi in spiaggia, mentre mentre si gode il tramonto dalla Tanzania o dalla vicina Sabaudia, mentre è impegnata in un aperitivo con gli amici o, mentre si gode il tramonto dalla Tanzania o dalla vicina Sabaudia, mentre è impegnata in un aperitivo con gli amici ha frequentato con il marito e dove la coppia possiede una villa storica. Mai prima d’ora la Blasi era apparsa così presente sul web, il che ha spinto i fan a chiedersi quale sia la ragione nascosta dietro questo tempismo sospetto che l’ha spinto a offrire al pubblico uno spaccato della sua vita mentre proprio il suo matrimonio sta per concludere.

A spiegare cosa starebbe spingendo Ilary a questo inaspettato presenzialismo social sono stati gli amici della conduttrice, raggiunti dal settimanale DiPiù: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”. “Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”, ha aggiunto un amico.

Una differenza di Ilary Blasi, il capitano della Roma Francesco Totti è rimasto in silenzio sulla sua vita privata. Dopo essere stato fotografato con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, il Pupone non ha rilasciato dichiarazioni. Anzi, si è appartato e non è più apparso sui social media da quando ha la separazione dalla moglie in foto postate online da amici.