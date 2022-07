Grave incidente sul Gargano, scontro frontale tra due auto: 3 morti, grave uno dei feriti

Cinque persone sono morte e tre sono rimaste ferite quando oggi un autobus e un’auto si sono scontrati frontalmente nei pressi di Carpino e Cagnano Varano, a Foggia.

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi nei pressi del Foggiano, causando quattro morti e tre feriti. Uno scontro frontale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada del Gargano da Carpino a Cagnano Varano, causando tre morti e un ferito grave.

Non si sa ancora cosa sia successo esattamente durante lo scontro frontale tra due piccole automobili. Le identità delle tre vittime non sono ancora state rese note. Secondo i testimoni, due persone erano già morte all’arrivo dei soccorsi, mentre la terza è deceduta successivamente nonostante i tentativi di rianimazione. Due elicotteri sono stati inviati sul posto e le tre vittime sono state trasportate a San Giovanni Rotondo (Foggia). Una delle vittime era in condizioni critiche.

La dinamica dello scontro frontale tra due utilitarie non è ancora chiara. I nomi delle tre vittime non sono ancora stati resi noti. Una Golf, secondo le prime informazioni, era occupata da padre, madre e una figlia di 18 anni, tutti morti. I Carabinieri stanno indagando sull’incidente.