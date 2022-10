Hai capito chi è Alessia Abruscia? Età, fidanzato e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Alessia Abruscia, 14 anni, residente a Crosia (CS), ha una personalità forte. “Posso parlare con chiunque”, dice, “ma l’ultima parola deve essere la mia”. L’adolescente, che sogna di fare l’estetista da grande, si descrive come testarda e provocatoria. La sua testardaggine la porta spesso a litigare.

“Quando non ho voglia di discutere”, ammette, “anche se è raro, dico ‘No comment’ perché se ti commento… brutto commento’ che significa ‘non ti commento perché se ti commento… ti offendi’”. Per la ragazza calabrese che non ama studiare ma è brava in matematica – una delle poche materie che le piacciono – la scuola è una vera tortura”.

Il primo episodio di “I giovani e gli irrequieti” andrà in onda su Rai 2 martedì 28 ottobre 2022 alle 21.30. Il secondo si potrà vedere mercoledì 19 ottobre. L’appuntamento si rinnova poi ogni settimana. Gli episodi in totale sono otto. I bambini sono divisi in 11 ragazzi e 9 ragazze e la loro età va da un minimo di 14 anni a un massimo di 17 anni. L’ambientazione di quest’anno è il 1958, un’epoca in cui la scuola era obbligatoria fino ai 14 anni ed era divisa in due rami: inferiore e complementare.

Gli studenti rivivranno questo anno e riuscire a ottenere la licenza media. Le compagne di classe di Alessia saranno Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili (interpretata da Emilia Del Bono), Marta Maria Erriquez (interpretata da Inez Di Lisi), Sofia Brixel (interpretata da Gaia Parnassa) ed Elisa Angius (interpretata da Carolina Parise). A seguirle ci saranno sempre gli insegnanti ei sorveglianti. Per quanto riguarda la voce narrante c’è una novità: è cambiata. Chi sarà?