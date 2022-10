Hai capito chi è Alex Di Giorgio? Età, carriera del nuotatore, fidanzato, foto, Instagram e Ballando con le Stelle

Con la nuova stagione di Ballando con le stelle che debutterà lunedì, i fan sono già in fibrillazione. La conduttrice Milly Carlucci ha promesso di osare nuovi colpi di scena in questa stagione e gli spettatori non vedono l’ora di vedere cosa ha in serbo. Nel cast c’è anche il nuotatore professionista Alex di Giorgio. Conosciamolo meglio!

Alex di Giorgio: la biografia

Alex di Giorgio è nato a Roma il 28 luglio 1990. Ha 32 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Nuotatore professionista, Alex è nello stile libero. A soli 17 anni ha vinto la sua prima medaglia d’argento internazionale ai Campionati europei di Anversa 2007 nella staffetta 4×200 metri. Nonostante la giovane età, il nuotatore può vantare numerosi riconoscimenti che hanno indubbiamente accresciuto la sua fama. Nel corso della sua carriera, Alex ha rappresentato l’Italia ai Giochi, vanta una medaglia d’argento europea, tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo e una medaglia d’argento alle Universiadi. Ma andiamo con ordine. Dopo l’argento ai Campionati europei di Anversa nel 2007, ha conquistato l’argento ai Campionati mondiali giovanili di Monterrey nello stesso anno.

Nel 2012, Di Giorgio ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra. È stato poi convocato per i Giochi del Mediterraneo del 2013 a Mersin e ha debuttato ai campionati mondiali di Barcellona, ​​in Spagna. Nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. La sua carriera comprende 35 medaglie ai campionati italiani assoluti, tra cui 14 ori e 45 medaglie ai campionati di categoria.

Vita privata

Dichiaratamente omosessuale, Alex Di Giorgio balla nel programma di Milly Carlucci con il maestro di danza Moreno Porcu, anch’egli dichiaratamente omosessuale. Il nuotatore è stato vittima dell’atteggiamento persecutorio del suo ex fidanzato, Ivano Marino. Motivazione che lo ha spinto a sporgere una querela contro l’ex in cui quest’ultimo è stato condannato a un anno e due mesi di carcere per stalking, motivazione di persona e diffamazione. È stata la stessa Milly Carlucci a rivelare come Alex abbia fatto questa richiesta direttamente a lei, dicendo di volere un’insegnante di danza con un background e una sensibilità simili.

Instagram

Molto seguito sui social, l‘account di Alex di Giorgio vanta ben 148mila follower!