Vuoi sapere chi è Lorenzo Biagiarelli? Età, carriera, biografia, È sempre mezzogiorno, Fidanzata Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli è un social chef e food blogger 32enne di Cremona. Tra i giudici del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast, Lorenzo Biagiarelli è il signore degli aneddoti di È sempre mezzogiorno! (Antonella Clerici). Inoltre, Lorenzo Biagiarelli frequenta da diversi anni la giornalista Selvaggia Lucarelli e da ottobre partecipa a Ballando con le Stelle 2022.

Chi è Lorenzo Biagiarelli?

N ome: Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli Età: 32 anni

32 anni Data di nascita: 1990

1990 Luogo di nascita: Cremona

Cremona Segno Zodiacale: sconosciuto

sconosciuto Professione : Social Chef, Food Blogger e personaggio televisivo

: Social Chef, Food Blogger e personaggio televisivo Altezza: 186 cm

186 cm Peso: 80 Kg circa

80 Kg circa Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Fidanzata: Selvaggia Lucarelli

Profilo Instagram Ufficiale: @lorenzo.biagiarelli

Biografia

Lorenzo Biagiarelli è nato nel 1990 a Cremona e ha vissuto a Senigallia. Dopo la laurea in Storia a Senigallia, si è specializzato in Protestantesimo. Ha sviluppato la passione per la cucina e la musica come B-Law, pseudonimo di Lorenzo Biagiarelli. Ha guadagnato un numero considerevole di seguaci per i suoi piatti etnici ispirati ai suoi viaggi in tutto il mondo. Nel 2019 è diventato un personaggio televisivo grazie alla sua notorietà. Grazie alla sua popolarità è stato selezionato per far parte del programma Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast. Dal 2020 è ospite fisso del programma É sempre mezzogiorno!, dove interpreta il Signore degli Aneddoti.

Lavoro e Carriera

Lorenzo Biagiarelli ha iniziato la sua carriera come storico della storia. Si è laureato alla facoltà di Storia, ma poco dopo è passato alla musica ed è diventato noto come B-Law. Ha sempre amato la cucina e ha trovato il vero successo attraverso i social media grazie alla sua popolarità tra gli appassionati di cucina etnica di tutto il mondo. Di conseguenza, nel 2019 è diventato un Social Chef grazie al suo grande seguito. Dall’ottobre 2020 è membro fisso del cast di É sempre mezzogiorno!, in onda su Rai Uno dalle 11:55 alle 13:30. Dall’ottobre 2022 è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022 in cui balla in coppia con Anastasia Kuzmina e la sua partner Selvaggia Lucarelli è in giuria! Gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 sono: Ema Stockholma, Paola Barale, Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko, Enrico Montesano e Giampiero Mughini.

Fidanzato Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli è fidanzato con Selvaggia Lucarelli, nonostante i due stiano insieme da qualche anno. La notizia del loro legame ha suscitato scalpore per la differenza di età tra i due (lui ha 32 anni e lei 47), anche se non li ha turbati. Si dice che Lorenzo abbia conquistato Selvaggia grazie a una nota vocale in cui lo chef cantava Pensiero dei Pooh. I due sono uniti da un forte legame e amano vivere insieme la quotidianità e scoprire nuove culture viaggiando spesso insieme.