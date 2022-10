Hai capito chi è Luisella Costamagna? Età, carriera, partito, chi è il marito, vita privata, Instagram e Ballando con le Stelle

Tra le più importanti giornaliste televisive italiane, Luisella Costamagna non è solo una nota conduttrice televisiva e autrice di programmi, ma quest’anno salirà alla ribalta come una delle concorrenti di Ballando con le stelle. Vi proponiamo una descrizione sintetica dei suoi dati personali:

Nome: Luisella Costamagna

Luisella Costamagna Data di nascita: 16 Dicembre 1968

16 Dicembre 1968 Età: 53 Anni

53 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva

Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva Profilo Instagram: @luisellacostamagna



Biografia

Il nome della giornalista Luisella Costamagna non ha bisogno di presentazione. È nata a Torino il 16 dicembre 1968. Come la maggior parte dei giornalisti, è molto riservata sulla sua vita privata. Donna elegante e raffinata, parlamente diverse lingue tra cui l’inglese, il francese e il danza tedesco (anche se ha studiato classica) ed è una delle giornaliste più apprezzate in Italia. Cresciuta con una grande ammirazione per Michele Santoro (noto giornalista italiano), già durante gli anni dell’università seguiva con attenzione i suoi servizi sulle mostre d’arte. Come conduttrice è molto abile: un personaggio forte e deciso che riesce sempre a mantenere l’ordine nonostante i temi scottanti trattati dal suo programma”.

Ha scritto e condotto diversi programmi televisivi, tra cui Donne dal 2002 al 2004. Contemporaneamente inizia una collaborazione con Maurizio Costanzo per il Maurizio Costanzo Show e poi numerosi programmi sia in con la Rai che per La7. Collabora anche con Diva e Donna e diventa il volto di Agon Channel. Infine, è anche opinionista per Il Fatto Quotidiano (per il quale collaborano anche Selvaggia Lucarelli e Gabriele Corsi) e La Verità.

Instagram

Non male il suo seguito sui social: su Instagram, in particolare, può vantare ben 9,544 follower.