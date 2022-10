Hai capito chi è Beatrice Mariani moglie di Giovanni Floris? Età, carriera, biografia, figli e vita privata

Giovanni Floris è nato a Roma il 27 dicembre 1967. Laureato con lode in scienze politiche alla LUISS, ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui L’Espresso, L’Avanti! e Il Messaggero. Diventato poi giornalista professionista, ha lavorato come corrispondente estero per la RAI prima di intraprendere la carriera di conduttore. Per molti anni ha condotto Ballarò, un programma di attualità che va in onda su Rai 3. Nel corso degli anni è passato a competere su La7 conducendo il programma Dimartedì.