Hai capito chi è Caterina Vergassola? Età, Pechino Express, dove vive e padre

Un “Pechino Express” non c’è solo l’esotismo dell’Estremo Oriente. Il programma, che è diventato un po’ un programma televisivo leggendario, mira a trovare l’amore per coppie che non sono ampiamente riconosciute nell’industria dello spettacolo. Le coppie devono quindi avere una mentalità aperta, disinibita e pronta a rischiare. Il fatto che indossino abiti firmati o siedano su una moto sarà lasciato al loro giudizio.

Caterina Vergassola, figlia di Dario Vergassola, farà parte del suo prossimo progetto insieme al comico. L’umorista ligure ha due figli, Filippo e Caterina. È proprio con lei che ha deciso di percorrere il lungo percorso costruito dal programma che va in onda su Sky. Ma chi è Caterina Vergassola? Conosciamola meglio insieme.

Nome : Caterina

: Caterina Cognome : Vergassola

: Vergassola Data di nascita : 1988

: 1988 Luogo di nascita : Liguria

: Liguria Età : 33 anni

: 33 anni Segno zodiacale : Non disponibile

: Non disponibile Professione : Consulente

: Consulente Partner : Non disponibile

: Non disponibile Instagram: @caterinavergassola

Anche se lontana dai riflettori, Caterina è rimasta una parte importante della televisione italiana. Infatti, proprio di recente ha partecipato a uno dei programmi più seguiti in assoluto: Pechino Express. Dal suo account Instagram si può notare l’amore per la famiglia e la fotografia. È sposata e ha due figli.

Il suo profilo Instagram è pieno di scatti che nasce la sua passione per i viaggi e la cultura. Tuttavia, sono pochi gli scatti che sembrano anche lei. In questo modo, vuole trasmettere il suo messaggio di passione e dedizione all’avventura. E anche il motivo per cui mantenere il proprio lato privato è importante, perché potrebbe sicuramente attirare l’attenzione.

L’arte ei libri non sono solo importanti per Caterina Vergassola, ma hanno un ruolo fondamentale nella sua vita. Il suo amore per l’arte si manifesta nel modo in cui dipinge, e la sua passione per la letteratura si è insinuata nella sua vita quotidiana.