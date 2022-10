Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 26 ottobre al 2 novembre 2022

Ariete

Devi organizzarti e pianificare molto bene le tue strategie per sollevare tutti i progetti che sono stagnanti. L’ambiente di lavoro deve migliorare. In amore, devi superare la paura e avvicinarti a quella persona che da tempo vuole conquistarti. Vieni a conoscerlo e il tempo te lo dirà.

Toro

Ci sono cambiamenti che saranno positivi sul posto di lavoro, riceverli con determinazione in modo da poter avviare un’attività. In amore, è una notte perfetta per afferrare il tuo partner e andare in un posto per ballare e godersi la vita.

Gemelli

Ti offrono un’opportunità di lavoro che devi studiare attentamente. Non prendere decisioni subito, ricorda che la tua economia non sta andando molto bene. In amore, devi mettere da parte la routine e socializzare. Questo aiuta a ridurre lo stress

Cancro

Ci sono cose che dovresti lasciare in ordine prima di prendere una decisione nella tua vita professionale. Cerca di riflettere e fai passi decisi. In amore, sei seducente e affascinante, quindi tira fuori quel carisma per rendere la vita sociale che puoi ottenere la persona speciale che desideri nella tua vita.

Leone

Le cose stanno migliorando professionalmente, tanto che presto avrai il cambiamento che stavi aspettando. Quindi dovresti essere calmo. In amore, non lasciare che il passato torni nella tua vita. Hai già voltato pagina. Nel mondo c’è qualcuno che ti aspetta, non disperare.

Vergine

Hai due armi per avviare il business la tua intelligenza e il tuo intuito, quindi organizza le strategie e vai avanti che il successo è assicurato. In amore, devi fermare la famiglia, non possono continuare a entrare nella tua relazione e tu sei l’unico che può farlo.

Bilancia

Devi continuare dove sei perché dipende da questo che mantieni a galla la tua economia e puoi risparmiare qualcosa per prendere una decisione che cambierà la tua vita professionale. In amore, lascia da parte la gelosia, perché non c’è motivo di averli e meno se è la famiglia.

Scorpione

Devi avere carattere per risolvere alcune attività che sono stagnanti per l’incuria di altri. Tatto e fermezza quando si tratta di risolvere. In amore, ci sono decisioni che la tua famiglia non approva, ma devi avere abbastanza intelligenza per fargli capire che questa è la strada che vuoi nella tua vita.

Sagittario

Da qualche tempo vuoi diventare indipendente e fare i tuoi affari, perché è arrivato il momento. Le stelle sono a tuo favore. In amore, prendi il tuo partner, esci dalla routine e accendi la fiamma della passione. Se lo meritano.

Capricorno

Hai alcuni problemi legali da risolvere che ti preoccupano molto. Prima di firmare qualsiasi cosa, leggi anche la piccola stampa. In amore, non lasciare che le differenze feriscano questo momento di godimento per entrambi, quindi metti da parte il conflitto.

Acquario

Gli affari stanno andando alla grande, ma le tue finanze non lo sono perché stai spendendo troppo per cose inutili. Ricordati di risparmiare per i momenti difficili. In amore, superare il passato, è tempo di scrollarsi di dosso quell’atteggiamento negativo della tua vita e uscire sul ring per cercare quella persona speciale che ami.

Pesci

I tuoi superiori ti metteranno alla prova e ti daranno più responsabilità con alcuni progetti che non sono stati in grado di materializzarsi. Quindi è il momento di dimostrare il tuo valore. In amore, festeggia perché hai una relazione stabile e una persona che non solo ti ama, ma ti sostiene in tutto.