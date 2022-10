Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Amore Una recente storia d’amore causerà disagio. Non lasciarti sopraffare e mantieni la tua logica per uscirne illesa. Non prendere decisioni finali poiché raccoglierai maggiori informazioni alla fine del mese. Lavoro Avrai l’opportunità di aggiungere qualità al tuo lavoro e di pensare a lungo termine. I soldi Oggi possono sferrare un grande colpo. Il tuo coraggio ti porterà grande fortuna nell’area materiale/finanziaria. Salute e benessere Sono più aperti ad altri modi di pensare. Ricorda, solo gli sciocchi non cambiano idea!

Toro

Amore È un giorno particolarmente buono per avere conversazioni costruttive con le persone che ti sono vicine. Non esitare a chiedere consiglio e ricorda che la saggezza degli anziani può essere utile anche a te, purché tu sappia ascoltarli. LavoroCi sono difficili negoziati in vista. La fortuna è dalla tua parte per cambiare le cose a tuo vantaggio. I soldiVerrai promosso, il tuo valore sarà riconosciuto poiché avrai dimostrato le tue capacità. È tempo di raccogliere ciò che semini. Salute e benessere Non avrai problemi ad esprimere il tuo punto di vista. Basta non esagerare. Sii diplomatico.

Gemelli

Amore Hai urgente bisogno di fare un passo indietro nella tua vita amorosa. Capiranno meglio perché hanno commesso degli errori in passato. Non sentirti in colpa! LavoroLe tue azioni si basano su qualità e durata. La tua perseveranza porterà inevitabilmente frutti. I soldi Oggi, la tua efficienza e consapevolezza professionale porteranno prosperità materiale. Salute e benessere Hanno bisogno di fidarsi di qualcuno con cui sono abituati a confidarsi. Non esitare, ti farà sentire meglio.

Cancro

Amore Fai fatica a capire cosa vuole la tua dolce metà e cosa si aspetta da te. È il modo in cui viene espresso che ti trattiene e non l’essenza del problema. Lavoro Devono essere più flessibili per stare al passo con i cambiamenti che stanno avvenendo e solo allora tutto andrà bene. I soldi Se ascolti alcune conversazioni, sarai a conoscenza di alcune interessanti opportunità di promozione. Salute e benessere Il consiglio di una persona anziana funzionerà a tuo favore e ti aiuterà a evitare inutili sensi di colpa.

Leone

Amore Sarà molto difficile per te essere razionale, perché hai bisogno di molta passione. Percorrerai strade sconosciute con la tua anima gemella e, se sei single, hai tutte le possibilità di porre fine al celibato. Lasciati trasportare! Lavoro Accuseranno molto il “tocco” di non avere il via libera per tutto ciò che vogliono, ma non durerà a lungo. I soldi Le opportunità ti vengono incontro nel campo finanziario. È ora di iniziare a fare ricerche di mercato, nel senso più ampio del termine. Salute e benessereSentirai un forte desiderio di pace, tranquillità e solitudine. Hai ragione a evitare il caos oggi.

Vergine

AmoreI tempi sono maturi per l’amore, il tuo potere di seduzione è all’altezza e avrai tempo per assaporarlo. Se vanno oltre i limiti quotidiani, avranno la storia d’amore perfetta. Lavoro Oggi impareranno a rifiutare il lavoro senza sentirsi troppo in colpa e senza correre rischi. I soldi Stanno facendo progressi negli eventi, ma se ti prendi il tempo per riflettere, sarai in grado di avere una visione più globale. Salute e benessere Un schiacciante bisogno di parlare ti spingerà avanti. È davvero ora di mettere tutte le carte in tavola. Farà bene al tuo corpo e alla tua anima.

Bilanicia

Amore La tua vita amorosa si sta muovendo verso un senso di calma. Sei a tuo agio con te stesso e il tuo umorismo e la tua gioia di vivere ti avvicinano alla tua altra metà. Sarà un buon momento di amichevole intimità. Lavoro La tua immagine professionale sarà la tua forza trainante. Il tuo orgoglio ti farà progredire! I soldi Sono super determinati. Non permetterai a nessuno di intimidirti e agirai in modo utile. Salute e benessere

Scorpione

Amore Il tuo istinto emotivo rende affidabile la tua intuizione. Risvegliare i sensi ti aiuta a capire meglio la tua dolce metà, ed è il momento giusto per approfondire le tue motivazioni.Lavoro La tua buona volontà ti permette di riconquistare la fiducia dei tuoi superiori ed esprimere le tue idee. I soldi Oggi è un buon giorno per portare a termine alcuni progetti e per partire per viaggi di lavoro.Salute e benessere Diventeranno più leggeri e rilassati, il che sarà assolutamente l’ideale per appianare un conflitto.

Sagittario

Amore In silenzio, getta legna sul fuoco. Sei guidato da un immenso bisogno di emozioni. È sicuramente giunto il momento di uscire dalla tua zona di comfort e avere il coraggio di dichiarare i tuoi sentimenti o inviare un invito. Lavoro Le idee tecniche ti sembrano più facili di quelle creative. È ora di dare gli ultimi ritocchi alle cose. I soldi La tua convinzione sarà la tua migliore risorsa: è tempo di stabilire nuovi contatti o alleanze. Salute e benessere La tua energia e il tuo spirito di sacrificio ti permettono di risolvere alcuni problemi pratici. Avrai soddisfazione sul lavoro!

Capricorno

Amore Lo sviluppo e l’attuazione sono all’ordine del giorno; stai progredendo senza paura verso i tuoi ideali. È tempo di essere aperti e di dichiarare sfacciatamente la tua fiamma. Lavoro È tempo di impostare una linea d’azione. È essenziale. I soldi Non lasciarti trasportare dalla raffica di dettagli noiosi che prendono il sopravvento sul tuo programma. Non durerà ancora a lungo. Salute e benessere Oscillano tra il desiderio di prendere decisioni più radicali e la necessità di prendere le distanze. Non c’è fretta.

Acquario

Amore Sai come migliorare la tua vita amorosa. Le tue emozioni ti stanno spingendo nella giusta direzione. Gli incontri che potresti avere sembrano estremamente promettenti! Lavoro Le tue reazioni spontanee porteranno il rispetto delle persone intorno a te. Assicurati di fermarti prima di provocare una tempesta! I soldi Ti senti coinvolto quasi contro la tua volontà nelle cose pratiche che hanno a che fare con l’organizzazione del tuo budget. Salute e benessere Il tuo buon umore ti rende più aperto agli altri. Le buone notizie entreranno nella tua vita.

Pesci

Amore Amore ed emozione oggi vanno di pari passo… La tua natura prevale e sei molto consapevole delle tue debolezze, senza lasciarti trasportare da una tristezza inutile. Hai i mezzi per migliorare le cose. Lavoro È tempo di candidarsi per una promozione e affermarsi nel senso più ampio del termine. I soldi Si sentiranno sopraffatti dalle cose che devono fare, ma non vorranno delegare, ed è giusto che sia così!Salute e benessereIl passato ritorna attraverso una data, una lettera, una telefonata. Faranno fatica ad affrontarlo. La cosa migliore è condividere ciò che provi con qualcuno di cui ti fidi.