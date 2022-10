Programmi Tv Stasera martedi 25 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Morgane – Detective geniale «55 chili» Un cadavere da poco sepolto scompare nel nulla. Poche sono le informazioni a disposizione della squadra di Karadec, ma per Morgane (Audrey Fleurot, 44) una cosa è chiara fin dal primo momento: l’assassino è un membro della ricca famiglia Lecoq. A seguire, l’episodio «Insperata fortuna».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il collegio Continua la settima edizione deI reality che manda indietro nel tempo 20 studenti del collegio Regina Margherita di Anagni privandoli delle comodità dei giorni nostri. Anche quest’anno l’insegnante di italiano è Andrea Maggi (48), che questa settimana fa conoscere ai ragazzi le opere di Ernest Hemingway.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #cartabianca Dopo le trattative estenuanti e spesso stucchevoli legate alla scelta dei ministri, per il nuovo governo arriva il momento di agire: non sarà facile per Giorgia Meloni e la sua squadra affrontare i gravi problemi economici e sociali che affliggono il Paese. Se ne parla con Bianca Berlinguer (62) e i suoi ospiti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Pandemia, guerra in Ucraina, caro bollette, per non parlare delle minacce di Putin… In una fase come questa, il pessimismo e l’ansia

rischiano di intaccare il morale degli italiani. Come d’abitudine, Mario Giordano (56) si adopera per dare risposte chiare e sollecitare interventi a favore di chi è in difficoltà.

Stasera su canale 5 alle 21.00 Benfica-Juventus Allo stadio Da Luz di Lisbona si gioca una partita decisiva per il girone H di Champions League. I padroni di casa, guidati da Roger

Schmidt, ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri (55) che hanno assolutamente bisogno di una vittoria per mantenere qualche speranza di qualificarsi agli ottavi di finale.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Non c’è puntata del programma condotto da Teo Mammucari (57) e Belen Rodriguez che non provochi discussioni sul web. Quella dell’11 ottobre, per esempio, ha fatto parlare per l’intervento di Pio e Amedeo durante il quale i due comici pugliesi hanno preso di mira personaggi molto amati.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Visto il gradimento del pubblico, Giovanni Floris ha ampliato lo spazio dedicato agli interventi comici di Luca e Paolo. Al centro del programma, però, c’è l’analisi approfondita della situazione politica, economica e sociale di casa nostra.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PECHINO EXPRESS Tutte le coppie devono scegliere un asino con il quale raggiungere la Tomba del soldato romano seguendo il percorso segnato. Le coppie partono in base a un ordine prestabilito, sorteggiato prima della loro scelta. Conduce Enzo Miccio.

Stasera su Nove alle 21.25 REDEMPTION – IDENTITÀNASCOSTE (G.B./Usa ‘13) di S. Knight con J. Statham Joey fugge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.

Stasera su Tv 8 alle 21.05 UN UOMO TRANQUILLO (Usa 2019) di Hans Petter Moland con Liam Neeson Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Decide di vendicarlo…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 GODS OF EGYPT (Usa/Austr.‘16) di Alex Proyas con GerardButler, Geoffrey Rush Lo spietato dio delle tenebre Set siede sul trono dell’Egitto portando caos e conflitti. Ma il giovane ladro Bek, la cui amantè prigioniera del tiranno, farà di tutto per sconfiggerlo.

Stasera su Iris alle 21.00 TORNA «EL GRINTA» (Usa1975) di Stuart Millar con JohnWayne, Anthony Zerbe Cogburn, sceriffo dai modi sbrigativi, deve ritrovare un carico d’armi rubate. Lo aiutano la figlia

di un predicatore, alla quale i criminali hanno ucciso il padre, e un giovane indiano.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 TRE MANIFESTI A EBBING,MISSOURI (G.B./Usa ‘18) con Frances McDormand Dopo mesi trascorsi senza risultati sull’omicidio della figlia, Mildred noleggia tre cartelloni pubblicitari con messaggi polemici rivolti alla polizia. Lo sceriffo prova a farla ragionare, ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 WOLFHOUND (Russia ‘07) di N. Lebedev con Aleksandr Bukharov,Oksana Akinshina Allevato dall’anziana Kendarat, il guerriero Wolfhound cresce assetato di vendetta: l’obiettivo è uccidere Mangiauomini, il responsabile dell’eccidio della sua tribù.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata trasmessa ieri sera su Canale 5. Alfonso Signorini conduce una serata ricca di emozioni, ma anche di battibecchi e litigi estenuanti. Al fianco del conduttore ritroviamo le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IO & MARILYN (Italia 2009)di e con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy una seduta spiritica, Gualtiero evoca lo spirito di Marilyn Monroe. In un batter d’occhio, l’uomo si ritrova a casa l’icona della sensualità e della femminilità.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA PROMESSA DELL’ALBA (Fr./Bel. 2018) di Eric Barbier con Pierre Niney Nina Kacev, tenace ed eccentrica, cresce da sola il figlio Romain, sognando per lui un grande futuro. E così sarà: Romai diventerà uno dei più grandi romanzieri del XX secolo.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 MINA SETTEMBRE 2 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno Mina s’imbatte in un caso delicato: quello di Angioletta, una ragazzina che non si sente a suo agio nel suo corpo e vorrebbe cambiare sesso. Grazie a un incontro casuale Maxscopre che Titti è incinta.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO Nuova puntata del programma che, attraverso un incontro al buio, aiuta i single a trovare l’anima gemella. Ma sarà sufficiente lo spazio di una cena per conoscersi? Flavio Montrucchio commenta l’andamento della serata.

Stasera su Giallo alle 21.10 TANDEM (5ª st., ep. 7) «Seconde chance» con Astrid VeillonIl team di Léa indaga sulla morte del presidente di un’associazione per il reintegro dei carcerati. Qualcuno lo ha spinto giù da un’impalcatura edile. Ma chi fra i tanti sospettati? Segue ep.8 «Una strana scomparsa».

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME (2ª st., ep. 10) «Nemesi» con Christopher MeloniUn criminale informatico evade da una prigione di massima sicurezza. Per acciuffarlo, Stabler si affida a un informatore. Kilbride prende Nava sotto la sua ala. A seguire, l’episodio 11.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MALDAMORE (Italia 2014) di Angelo Longoni con Luca Zingaretti, Alessio Boni Durante una serata, Marco e Paolo si lasciano andare alle confidenze, confessando di aver tradito le rispettive mogli. Le donne ascoltano per caso la conversazione e così

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LE APPARENZE (Francia/Belgio ‘20) con Karin Viard Eve ed Henri, due coniugi francesi a Vienna, conducono una vita apparentemente tranquilla. Tutto crolla quando lei scopre che lui la tradisce con un’altra elei ha un’avventura con un giovane che inizia a perseguitarla.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 ENDER’S GAME – IL GIOCO DI ENDER (Usa ‘13) con Asa Butterfield,Harrison Ford La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne Ender Wiggin.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 HOSTAGE (Usa ‘04) con Bruce Willis , Rumer Willis Dopo aver fallito il negoziato per la liberazione di due ostaggi, l’agente Jeff Talley si ritira in un paesino della California. Ma, quando la sua famiglia viene rapita da una banda di balordi, torna in azione…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 CENA CON DELITTO – KNIVESOUT (Usa ‘19) di Rian Johnsoncon Daniel Craig Un ricco ed anziano romanzi e reviene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA Costantino della Gherardesca commenta, con ironia, la sfida tra quattro agguerrite spose. Come sempre, ognuna parteciperà al matrimonio delle altre e giudicherà abito, location, cibo ed evento in generale.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 BABYLON BABYLON BRÌERNI (4ª st., ep. 5) con Volker BruchA Berlino, l’atmosfera politicaè tesa e si susseguino gli scontri nelle piazze. Intanto GereonRath compie una scoperta spaventosa mentre Kardakovviene allontanato dai servizi di spionaggio. Segue ep. 6

Stasera su Sky Serie alle 21.15 TRANSPLANT (2ª st., ep. 9) «Between» con Ayisha IssaBash cerca di dividersi tra lecure ai pazienti in ospedale e nel villaggio. Intanto Junescopre che suo padre, col quale non ha mai avuto buoni rapporti, è stato ricoverato. Segue ep. 10 «Shadows».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MAIORCA CRIME (2ª st., ep. 5) «La piuma blu» con J. LoomanMax e Miranda raggiungono una parte remota dell’isola per cercare un birdwatcherche risulta disperso. Ma in cappano in una rete di contrabbando internazionale. Segueep. 6 «Jose Rey il fuorilegge».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 BELUSHI (Usa 2020) Uno sguardo alla breve e brillante vita di John Belushi, conosciuto per i suoi personaggi iconici blues/punk, e scomparso nel 1982 a 33 anni per overdose. Con testimonianze degli amici più stretti tra i quali Dan Aykroyd.