Hai capito chi è Manuela Bollani sorella di Stefano Bollani? Età, cantante e vita privata

Chi è Manuela Bollani

Manuela Bollani è nata ad Alba, Cuneo, nel 1978. Nel 2002 ha partecipato a un corso di teatro musicale presso la compagnia Rockopera di Lucca in associazione con l’Accademia del Teatro Musicale di Roma. Nel 2006 ha conseguito un Master presso la Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, dove ha studiato canto, recitazione e danza. Ha poi studiato tecnica vocale attraverso il metodo Barthelemy, in particolare Voicecraft EVT, che insegna. Studia inoltre recitazione e regia teatrale presso l’Accademia Brancaleone di Massa.

Gli Abbadream, la cover band ufficiale degli Abba, e i DuoDeno, un duo semiserio di pianoforte e voce, sono tra le formazioni in cui canta. Dal 2008 insegna canto moderno e musical. È apparsa in vari spettacoli musicali, tra cui “Ragtime” (BSMT 2006), “La vedova allegra” (La Belle Epoque 2007-08) e “Rent” (MusicHall 07-08), di cui ha curato anche la regia. Attualmente si esibisce in “Musical Greatest Hits” e “Jesus Christ Superstar” con la compagnia Rockopera (2008-10).

L’artista e attrice Manuela Bollani sarà ospite della puntata del 25 ottobre del seguitissimo programma “Via dei Matti n. 0” su Rai 3 dalle 20.15 alle 20.40, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il programma è condotto dal pianista e compositore Stefano Bollani – fratello di Manuela – e dall’attrice Valentina Cenni, che sono sposati e lavorano insieme.

Il programma del Premio Flaiano ha trovato la formula giusta per portare la cultura musicale al grande pubblico in questa seconda edizione. Il 25 ottobre i conduttori apriranno il loro salotto virtuale a Manuela Bollani, artista poliedrica e ironica, che si esibirà in un brano originale per il grande pubblico insieme al suo grande talento e… ad altre cose. Lei, che si definisce una “CantAutrice (cantante, attrice, autrice) umoristica, quasi ogni giorno quasi seria”, è tutto questo e molto altro.

Manuela Bollani è un “superbo cocktail di emozioni” mentre partecipa a un programma televisivo di altissima qualità, trascorre del tempo con la sua famiglia ed è entusiasta di eseguire il suo pezzo originale. Mi sono già ubriacata! Oltre a celebrare il mondo del Musical Theatre, il mio primo amore, eseguirò Ignaro (The Gives), un brano con una forte atmosfera comica. È stato sviluppato per rivelare ciò che gli uomini potrebbero pensare dei commenti non espressi delle donne. Sono particolarmente contenta di lavorare in televisione, visto che vengo dal mondo del teatro, ed essere accolta da Stefano e Valentina rende questo momento speciale e confortante.

Dalle parole dell’artista apprendiamo che è nato ad Alba (Cuneo), in Piemonte, da padre milanese e madre rodigina. Ci siamo poi trasferiti in Toscana, prima a Firenze e poi in Versilia, a Lido di Camaiore, in particolare. Mi sono recata spesso a Roma o a Milano per motivi di studio e di lavoro, ma appena possibile sono tornata in questa zona e nel suo ambiente unico, rilassante e vivace al tempo stesso. È anche un regalo meraviglioso vivere vicino al mare tutto l’anno, e mi sento privilegiata a vivere qui”.