Curioso di sapere chi è Pamela Barretta? Età, fidanzato, lavoro, Uomini e Donne e Tomaso Trussardi

Pamela Barretta dirige un istituto di formazione professionale a Brindisi, Extró, per estetisti e parrucchieri. È stata sotto gli occhi di tutti grazie alla sua partecipazione al trono Over di Uomini e Donne 2020 2021, dove ha lavorato con Enzo Capo. Anche se la coppia si è separata e ha lasciato Covid dopo essere stata bloccata, entrambi hanno lasciato il programma. Pamela apparirà a Uomini e Donne nel febbraio 2021 come partner.

Chi è Pamela Barretta?

Nome : Pamela Barretta

: Pamela Barretta Età: 36 anni

36 anni Data di nascita: 18 maggio 1984

18 maggio 1984 Segno Zodiacale: Toro

Toro Luogo di nascita: Bari

Bari Professione: Imprenditrice

Imprenditrice Altezza: 175 cm

175 cm Peso: 65 kg

65 kg Tatuaggi: nessun tatuaggio

nessun tatuaggio Profilo Instagram: @pamela_barretta

Biografia

Pamela Barretta è nata a Brindisi il 18 maggio 1984. Pamela ha una sorella a cui è molto legata e un figlio che ha da poco compiuto 19 anni. È diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne Over. Nel corso delle stagioni del programma, è stata una donna rispettabile ma enigmatica: il pubblico ha sempre percepito che non era pienamente consapevole di sé.

Durante le puntate del trono over abbiamo scoperto come Pamela abbia ancora problemi con gli uomini: le parole di uno dei suoi precedenti corteggiatori le hanno riportato alla mente vecchi e strazianti ricordi. Anche sul suo account Instagram, vediamo che il suo obiettivo è “trovare un uomo che ti faccia dimenticare che gli uomini sono tutti uguali”. Pamela sa esattamente cosa vuole, ma ha paura di non ottenerlo. Enzo Capo è un uomo che Pamela incontra a Uomini e Donne: tra loro c’è un’immediata sintonia e poco prima di Natale lasciano lo studio per vivere la loro relazione fuori dallo studio.

Uomini e Donne Over 2018-2019

Pamela Barretta, apparsa nella dodicesima stagione di Uomini e Donne Over, è stata una delle donne più corteggiate di quell’anno. Molti ricordano la sua storia travagliata con il bel Stefano Torrese. I due litigarono più volte per la loro complicata relazione, complicata dalla gelosia di Pamela per il fatto che Stefano controllava di nascosto il suo cellulare. Alla fine, però, nonostante l’interesse di altri corteggiatori come Riccardo Guarnieri per un breve periodo e David Scarantino, i due hanno deciso di frequentarsi.

Pamela Barretta, Stefano Torrese e Noel Formica

Le puntate iniziali della stagione 2019 2020 di Uomini e Donne sono state al centro di un triangolo amoroso tra Pamela Barretta, Stefano Torrese e Noel Formica. Subito dopo aver lasciato il programma, Pamela Barretta è tornata in studio parlando dei problemi di gelosia e di mancanza di fiducia che ha vissuto con Stefano. Inoltre, nonostante la relazione con Pamela, Stefano sembrava sentirsi con un’altra donna del parterre di Uomini e Donne: Noel Formica (ex cotta di Armando Incarnato). In seguito a ciò, Pamela ha deciso di chiudere il suo legame con Stefano e di tornare sul trono di Uomini e Donne.