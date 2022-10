Hai capito chi è Chloe Facchini? Età, fidanzato, figli, vita privata, Riccardo Facchini e vero nome

La puntata di oggi di Oggi è un altro giorno è condotta da Serena Bortone a partire dalle 14.00, che sarà affiancata dalla famosa chef televisiva Cloe Facchini. La chef, che è tra gli ospiti di oggi, è diventata famosa per le sue partecipazioni a La Prova del Cuoco e Riccardo Facchini.

Chloe è nata 41 anni fa a Bologna, in Italia. Prima del cambio di sesso, pesava circa 450 chili ed era alta un metro e novanta. Prima dell’operazione si chiamava Riccardo Facchini. Attualmente è una delle chef più popolari della TV italiana grazie ai programmi Rai “La Prova del cuoco” e “E’ sempre mezzogiorno”. Della sua vita privata si sa poco, ma si suppone che sia fidanzata.

Non dovrebbe essere sposata o avere figli; nemmeno quando si chiamava Riccardo Facchini. Ma, ancora una volta, sappiamo poco della sua vita privata perché è molto riservata: preferisce parlare di cucina e non di molto altro.

Chloe Facchini, la popolarità grazie a La Prova del cuoco

Chloe è molto amata dal pubblico televisivo, non solo in Rai ma anche sui social media. Ha raggiunto il successo grazie ai programmi di cucina della Clerici La Prova del cuoco e E’ sempre mezzogiorno. Ogni giorno propone piatti di alta cucina e ricette da leccarsi i baffi. Come detto, Riccardo Facchini ha iniziato come uomo. A un certo punto ha deciso che non si sentiva più a suo agio nel suo vecchio corpo e così ha cambiato sesso; questa decisione è stata comunicata ai fan attraverso un post su Instagram che potete vedere nella foto dell’articolo.