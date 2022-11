Hai capito chi è Cristiana Calone figlia di Massimo Ranieri?

Cristiana Calone è figlia di un famoso cantante napoletano. La sua voce è splendida, e non potrebbe essere altrimenti date le sue origini.

Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, un famoso cantante. Massimo ha avuto Cristiana quando era molto giovane e non ne ha mai parlato con nessuno. Ha rivelato la sua esistenza a Domenica Live nel 2007. Scopriamo di più su questa storia e sulla vita di Cristiana.

Cristiana Calone, la biografia

Cristiana Calone nasce nel 1971 dall’amore tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani. Il cantante era allora all’inizio della sua carriera, a soli 19 anni e con un brillante futuro davanti. Probabilmente consigliato male, deciso di rinunciare alla figlia e si allontanò, evitando anche di parlare di lei. Per molti anni non si seppe più nulla di questa ragazza. Nel frattempo, la carriera di Ranieri decollava e lui era troppo impegnato per pensare di riallacciare i rapporti con la figlia. Solo nel 1995 Massimo riconobbe Cristiana a Domenica Live e il loro primo incontro avvenne nel 2007 quando si abbracciarono per la prima volta in diretta tv.

La vita privata di Cristiana Calone

Cristiana Calone è una persona piuttosto riservata. Non ha profili sui social media e sono disponibili pochissime informazioni personali su di lei. Sappiamo però che ha un buon rapporto con il padre e che hanno incontrato insieme la morte di Franca Sebastiani (madre di Cristiana). Cristiana è anche un’artista: ha pubblicato il suo primo singolo nel 2014 e ha collaborato con Lusya Claudia per questa canzone. Purtroppo non sappiamo se Cristiana sia sposata o meno, ma ha un figlio nato nel 2011. Non sappiamo dove viva attualmente.