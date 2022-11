Hai capito chi è Daniela Santanchè? Età, vero nome, carriera, biografia, marito e figli

L’attuale governo di Giorgia Meloni vede Daniela Santanchè come Ministro del Turismo. Scopriamo di più su di lei.

Il governo di Giorgia Meloni ha come ministro del Turismo Daniela Santanchè dal 22 ottobre 2022. Dal 2018 è senatrice di Fratelli d’Italia. Daniela Santanchè, nata a Cuneo, in Piemonte, il 7 aprile 1961, ha 61 anni. È stata iscritta all’anagrafe del Ministero del Turismo della Repubblica Italiana con il suo cognome da nubile, Daniela Garnero. Paolo Santanchè ha dichiarato in un’intervista a Il Sole24Ore nel 2013:

Ci siamo conosciuti quando lei venne da me per rifarsi il naso. Aveva 21 anni. Continuare a portare il mio nome è stata una concessione fatta in sede di divorzio perché all’epoca nel mondo del jetset era conosciuta come mia moglie, e io sono un chirurgo abbastanza conosciuto. Lei sostenne che avrebbe avuto un danno se non gli avessi concesso il cognome, perchè nessuno la conosceva con il suo cognome. Ormai non ci penso più, non è un problema assillante, ma è una cosa stravagante e incoerente per una sostenitrice delle donne non portare il suo cognome.

Compagno di Daniela Santanchè

Dimitri Kunz, Principe D’Asburgo Lorena, coniuge del senatore di Forza Italia Paolo Santanchè, socio in affari e consigliere di amministrazione di Visibilia Editore, è attualmente conosciuto come Dimitri Kunz, Principe D’Asburgo Lorena. Paolo Santanchè è stato il suo primo coniuge, che ha sposato quando aveva 21 anni. Santanchè è un chirurgo estetico e la sua consorte era all’epoca un’impiegata amministrativa. Dopo tredici anni di separazione, nel 1995, la coppia si è separata. L’accordo in tribunale ha permesso alla Santanchè di mantenere il cognome dell’ex moglie.

Alessandro Sallusti, direttore dei quotidiani Libero, L’Ordine di Como e Il Giornale dal 2007 al 2016, ha avuto una relazione con lei. Lorenzo Mazzaro (1996) è il figlio del Ministro del Turismo Daniela Santanché, un Lorenzo Mazzaro nato da una relazione sentimentale tra un ingegnere potentino di nome Canio Giovanni Mazzaro e un’imprenditrice farmaceutica. Secondo diverse fonti sul web, il Ministro del Turismo Daniela Santanché vive in un’elegante e bella villa milanese. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Torino, Daniela Santanché ha conseguito la laurea in Economia e Commercio.

Lavoro di Daniela Santanchè: Azienda, Visibilia, Ristorante Twiga

Nel 1990 Santanchè ha fondato Dani Comunicazione Srl, società specializzata in relazioni pubbliche e pianificazione di eventi. Nel 2007 ha fondato Visibilia Pubblicità, società di cui è presidente e che è quotata in borsa. Tra le testate per cui fa pubblicità ci sono Il Giornale e Libero, Il Riformista, l’Ordine di Como, Metro D-News e Io Spio. Dal 2012 al 2013 ha gestito il complesso The Space Cinema.

Flavio Briatore l’ha aiutata a creare la discoteca Billionaire a Porto Cervo, il ristorante Twiga a Forte dei Marmi e la Mammamia Srl. Dopo la vendita della Dani Comunicazione, ha acquistato da Flavio Briatore il 10% della Invest srl, una società sarda che sta lavorando allo sviluppo di un’area residenziale di lusso nel villaggio sardo di Arzachena. PRS Editore gli ha venduto i settimanali Novella 2000 e Visto nel novembre 2015. Il 26 luglio 2017 Visibilia Magazine ha annunciato la cessazione delle attività, pubblicando Novella 2000 e Visto.