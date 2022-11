Hai capito chi è Dario Cassini? Età, moglie, figli e Ballando con le stelle

Comico, attore e cabarettista, Dario Cassini è nato a Napoli nel 1967. Suo fratello è Riccardo Cassini (comico e autore di programmi televisivi e radiofonici) e Marco Cassini (direttore editoriale della casa editrice romana Minimum fax), che ha partecipato al programma” Il principe azzurro” condotto da Raffaella Carrà. Diventerà noto al grande pubblico partecipando al programma televisivo Le Iene con Simona Ventura. È noto anche per le sue molteplici apparizioni al Maurizio Costanzo Show. È apparso come comico a Zelig e Colorado. Conduce un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss dal titolo Kiss Kiss Bang. Ha partecipato come attore ai videoclip di Se tornerai degli 883 e Primavera di Marina Rei. Nei suoi spettacoli di cabaret le donne sono sempre l’argomento principale per le loro manie, i loro tic,

Moglie

Della vita privata di Cassini non si sa molto, in quanto è una persona molto riservata. Non è noto se sia sposato o fidanzato, ma ha un figlio di 7 anni che si chiama Raffaele.

Libri

Ma non solo televisione e spettacolo. Dario ha scritto anche diversi libri, tra i quali ricordiamo: Tranne mia madre e mia sorella, È vent’anni che ho vent’anni e In caso d’amore scappa.