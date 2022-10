Hai capito chi è Davide Cagnes? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Davide Cagnes è uno degli studenti della nuova edizione de Il Collegio 7, un reality molto amato e seguito dai giovani italiani. Ma chi è Davide Cagnes? Davide Cagnes ha 17 anni e viene da Montebelluna, in provincia di Treviso.Considera la discoteca la sua seconda casa e ama molto andare a ballare. Ama cantare canzoni neomelodiche, che usa come tattica per avvicinare le ragazze.

Nel video di presentazione la madre dice che lo vede ancora molto infantile, perché pensa solo a ballare, alle ragazze, ai motorini ea giocare. Il suo sogno è aprire un salone con sua madre e diventare parrucchiere.David, che odia studiare ed è un gran pasticcione in classe, farà parte del programma televisivo Il Collegio 7 , che andrà in onda su Rai 2 nell’ottobre 2022. Come se la caverà?

Davide Cagnes è uno dei venti allievi della prossima edizione del Collegio che andrà in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2. All’interno del programma troveremo 11 ragazzi e 9 ragazze che sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta e Apollinaire Manfredi.

Questi studenti saranno immersi in un nuovo ambiente: 1958. Saranno seguiti da professori e probiviri e cercare di acquisire la licenza media. Al posto della voce di Magalli troveremo la voce di Nino Frassica che racconterà tutti gli eventi all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni.