Hai capito chi è Eros Ramazzotti? Michelle Hunziker, Marica Pellegrinelli, moglie, compagna e figli

– Mi piacciono la famiglia, l’amore, la fedeltà – Uno dei cantanti di maggior successo del pop latino. Canzoni : Un altro come te, la cosa più bella… Genere : Pop, ballata… Genitori : Raffaella Molina e Rodolfo Ramazzotti Coniugi : Michelle Hunziker (m. 1998–2009), Marica Pellegrinelli (m. 2014–2019) Bambini : Aurora Sophie, Raffaela Maria, Gabrio Tullio Nome : Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina Altezza : 1,85 m



“Mi ci sono voluti 30 anni perché non mi vedessero solo come un ‘bello ragazzo'”

Eros Ramazzotti nasce il 28 ottobre 1963 all’ospedale San Giovanni di Roma .

Famiglia

Figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e Raffaella Molina, casalinga. Ha vissuto la sua infanzia nel quartiere di Cinecittà. Fin da giovanissimo manifesta un’istintiva passione per la musica. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di sette anni. Nella sua adolescenza, ha scritto canzoni con l’aiuto di suo padre, che era un amante della musica e suonava il piano.

Ha provato ad entrare al conservatorio, ma è stato respinto all’esame di ammissione. Si esercita con la chitarra e dà lezioni di canto. Partecipa al Festival di Castrocaro nel 1981 con il brano Rock ’80 , inizio della sua carriera musicale, con la casa discografica, la Drogueria di Drugolo (DDD), firma il suo primo contratto e si trasferisce a Milano. Nel 1982 pubblica il suo primo 45 giri dal titolo Ad un Amico . Nel 1984 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte, vincendo con il brano Terra promessa . Nel 1985 ha partecipato di nuovo ed è stato sesto.

Canzoni e album

Appare il suo primo album, Cuori Agitati (1985). Nel febbraio 1986 partecipa per la terza volta a Sanremo con il brano Adesso Tu , che gli regala la vittoria nella categoria principale di questo festival.Esce il secondo album Nuovi eroi . Il suo terzo lavoro esce nel 1987 con il nome di In Certi Momenti , che lo consacra in tutta Europa. Musica È , esce nel 1988. Nel 1990 esce In Ogni Senso con brani come Cantico . Parte per un tour che lo porta quasi in tutto il mondo. Esce Tutte Storie . nel 1993. Lascia la DDD e crea la sua casa di produzione, la Radiorama . Nel maggio 1996 ha lanciatoDove C’è Musica completamente prodotto e disegnato da lui.

Eros appare nel 1997. Questo album raccoglie i più grandi successi della sua carriera e due canzoni inedite. Nel 2000 esce Stilelibero e nel 2003 esce 9 , l’album con brani come Un’emozione per sempre , nel 2005 esce l’album Calma apparente e nell’ottobre 2007 una doppia antologia intitolata e² . Nel 2009 ha presentato in anteprima Alas y Raíces , che include Tell me to me . Il suo prossimo album in studio, Noi , è stato presentato il 13 novembre 2012 in Italia. poi apparePerfetto , uscito in Italia il 12 maggio 2015, con 14 tracce registrate tra Los Angeles, Milano e Roma. Il primo singolo estratto dall’album è stato Alla Fine Del Mondo , pubblicato il 27 marzo 2015.

Il 19 ottobre 2018 esce il singolo Vita ce n’è , dall’omonimo album, e il 10 giugno 2022 esce il singolo Ama , che anticipa l’album dall’album Battito infinito . Annunciato anche il Battito infinito World Tour, che inizierà il 30 ottobre 2022 a Los Angeles e terminerà in Lituania l’11 maggio 2023.

Matrimoni e figli

Il 5 dicembre 1996, sua moglie, la modella svizzera Michelle Hunziker, ha dato alla luce la loro figlia a Lugano, in Svizzera. Si sono sposati nel 1998 e nel 2002 si sono separati. Ramazzotti, 50 anni, sposa la modella e attrice italiana Marica Pellegrinelli, 25 anni, il 6 giugno 2014 al Palazzo Reale di Milano. Hanno avuto la figlia, Raffaela Maria, il 3 agosto 2011, e il figlio, Gabrio Tullio, il 14 marzo 2015. Si sono separati nel luglio 2019.