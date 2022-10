Hai capito chi è Francesca Romana Ceci moglie di Andrea Vianello? Età, vita privata e figli

Andrea Vianello, chi è la moglie Francesca Romana Ceci. il collega giornalista: età, foto, carriera. Nata nel 1970 e in forza a Rai Radio Uno, Francesca Romana Ceci è una giornalista che ha conosciuto nell’emittente il marito e collega Andrea Vianello. Insieme hanno vissuto una lunga storia d’amore e di sofferenza. La donna, infatti, è stata al fianco del marito quando questi è stato colpito da un ictus.

La giornalista e suo marito, un artista, hanno tre figli. Lo ha dichiarato sul sito web del programma radiofonico che conduce: “Sono cresciuto con la passione per il giornalismo e la radio essendo figlia di un giornalista radiofonico del Gr2”. Ha anche raccontato della malattia del marito durante un’ospitata al programma del 2019 “Vieni da me”. Durante la trasmissione ha rivelato: “È bello poter raccontare la storia con un sorriso… Tenere tutto insieme è stato difficile, non ha mai ceduto, non si è mai abbattuta, è sempre stata presente. Alla fine però è andata avanti, e anche velocemente, senza pensarci troppo”. Ha subito anche un’altra tragedia, quando sua madre è morta di cancro all’età di 52 anni.

Infatti, i genitori di Ceci sono entrambi morti quando lei era ancora adolescente, e lei è rimasta unica figlia. Questo non le ha impedito di diventare oggi una giornalista affermata. Quando gli è stato chiesto di parlare della moglie, il marito di Ceci ha spiegato che è “una donna straordinaria e molto forte” che ha superato le “varie difficoltà” che la vita le ha presentato in tutti questi anni.