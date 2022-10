Hai capito chi è Francesco Paolantoni? Età, biografia, carriera, figli e Tale e Quale Show 2022

Francesco Paolantoni è un attore, comico e drammaturgo italiano con una lunga carriera alle spalle. Attraverso il teatro, la TV, il cinema e la radio, è stato uno degli ospiti fissi del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino. Nel 2022 torna a Tale Quale Show come “ripetente” dopo aver partecipato all’edizione del 2020.

Chi è Francesco Paolantoni?

Nome: Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni Data di nascita: 3 Marzo 1956

3 Marzo 1956 Età: 66 anni

66 anni Altezza: 180 cm

180 cm Peso: info non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Comico, Attore e Commediografo

Comico, Attore e Commediografo Luogo di nascita: Napoli

Napoli Tatuaggi: sembra non averne

sembra non averne Profilo Instagram ufficiale: @francescopaolantoni

Biografia

Nato a Napoli il 3 marzo 1956, Francesco Paolantoni ha sviluppato fin da piccolo la passione per il teatro. Tanto da frequentare la scuola di recitazione del Circolo Artistico di Napoli. Terminata la formazione, inizia a lavorare in varie compagnie per circa dieci anni, riuscendo a guadagnare venticinquemila lire al giorno (una cifra importante per l’epoca). A vent’anni era già un attore noto e richiesto; grazie ai suoi ruoli (sia comici che seri) oggi lo conosciamo come uno degli attori più talentuosi in circolazione. È molto legato alle sue origini e non ha mai lasciato Napoli nonostante la carriera e il successo.

Lavoro e carriera

Francesco Paolantoni è legato al mondo del teatro fin dagli anni ’70, quando inizia a collaborare con molte compagnie napoletane e a recitare nelle sue prime scene. La sua carriera di attore inizia negli anni ’70, quando inizia a lavorare con la Gialappa’s band in ruoli comici per la trasmissione televisiva “Mai Dire Gol”. Successivamente è stato ospite di Quelli che il calcio, programma condotto da Fabio Fazio, e de L’Ottavo nano, programma condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

Francesco Paolantoni ha recitato in diversi film, tra cui Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata. Tra i riconoscimenti ottenuti, la nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista. Recentemente ha partecipato a programmi di Raidue, tra cui “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino insieme a Veronica Gatto, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Stefano e Francesco si sono incontrati per la prima volta a Made in Sud, il programma che ha presentato anche Fatima Trotta. Il 2022 parteciperà a Nudi per la Vita, un programma condotto da Mara Maionchi che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul cancro in modo divertente e responsabile. Marcello Sacchetta (coreografo Marcello Sacchetta) è il coreografo.

La prima puntata di Tale e Quale Show vede Francesco Paolantoni cantare Brividi di Blanco accompagnato dal coach Gabriele Cirilli. La loro esibizione è particolarmente esilarante. Si classificano al decimo posto dopo la prima serata. Nella seconda puntata, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli imitano Rupaul ed Elton John. Si classificano ultimi nella classifica preliminare della serata. Nella terza puntata, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli parodiano Stanlio e Ollio. Il duo riscuote un grande successo e si piazza al primo posto insieme a Valentina Persia, che imita Clementino. Nella quarta puntata, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli fingono di essere una coppia esilarante: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Moglie e Figli

Francesco Paolantoni non ha dichiarato di aver avuto relazioni sentimentali o figli in passato. Infatti, non è favorevole al matrimonio e poco si sa delle sue precedenti relazioni. Ha però un gatto a cui è molto legato e il cui profilo Instagram è pieno di foto e video.