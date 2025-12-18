“Che vi piaccia o meno…” Ilaria Salis, prima il delirio e poi le minacce dopo lo sgombero delle zecche di Torino





L’europarlamentare Ilaria Salis ha rilasciato una dichiarazione in merito allo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, avvenuto con un certo ritardo rispetto all’allarme lanciato dagli antagonisti sui social media. L’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, nota per la sua partecipazione a numerose manifestazioni a sostegno delle occupazioni, ha espresso il suo sostegno a distanza.





In un post sui social media, l’europarlamentare Salis ha affermato: “Askatasuna rappresenta la Torino che si batte per la giustizia sociale dal basso. Nonostante i tentativi di sopprimerlo attraverso la repressione, gli sgomberi, la diffamazione e la propaganda, lo spirito collettivo che lo anima continuerà a persistere”. L’insegnante antifascista ha così reagito all’intervento delle forze dell’ordine, un’operazione che ha suscitato anche qualche imbarazzo nel sindaco del Partito Democratico di Torino, Stefano Lo Russo.



