“Che vi piaccia o meno…” Ilaria Salis, prima il delirio e poi le minacce dopo lo sgombero delle zecche di Torino

Emanuela B.
18/12/2025
L’europarlamentare Ilaria Salis ha rilasciato una dichiarazione in merito allo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, avvenuto con un certo ritardo rispetto all’allarme lanciato dagli antagonisti sui social media.  L’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, nota per la sua partecipazione a numerose manifestazioni a sostegno delle occupazioni, ha espresso il suo sostegno a distanza.



In un post sui social media, l’europarlamentare Salis ha affermato: “Askatasuna rappresenta la Torino che si batte per la giustizia sociale dal basso.  Nonostante i tentativi di sopprimerlo attraverso la repressione, gli sgomberi, la diffamazione e la propaganda, lo spirito collettivo che lo anima continuerà a persistere”.  L’insegnante antifascista ha così reagito all’intervento delle forze dell’ordine, un’operazione che ha suscitato anche qualche imbarazzo nel sindaco del Partito Democratico di Torino, Stefano Lo Russo.



