Hai capito chi è Gerardo Greco? Età, moglie, figli, carriera, malattia e licenziamento

Cosa possiamo scoprire su Gerardo Greco, stimato conduttore del telegiornale italiano? Indaghiamo sulla sua vita professionale e personale! Greco è un giornalista televisivo di spicco nel panorama dell’informazione italiana. Chi ha fatto parte della giuria del 27 settembre del programma di Rai 2 “new ideas talent”, condotto da Ilaria D’Amico? Possiamo saperne di più su di lui se collaboriamo. Cosa sappiamo già di lui? Scopriamo di più sulla sua vita personale e professionale.

Il giornalista televisivo Gerardo Greco, capricorno, è molto conosciuto nel settore dell’infotainment italiano. In quali programmi è già apparso? Il 13 gennaio 1966 Gerardo Greco è nato a Roma. Oggi ha 56 anni. Monia Venturini è la moglie del famoso giornalista televisivo? Sì, Greco è sposato con una collega di nome Monia Venturini. La coppia è molto discreta sulla propria vita privata, quindi è impossibile trovare qualcosa online su di loro. Nonostante questo, sembra che i due stiano insieme da anni senza grossi problemi.

Figli

Gerardo Greco ha due figli, Bernardo e Clelia, avuti dal matrimonio con Monia Venturini, giornalista di origine statunitense. Nel 2006 è nato Bernardo Greco, noto giornalista televisivo e padre di due figli. Da molti anni è un giornalista apprezzato e di successo. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università LUISS di Roma, Greco ha iniziato la sua carriera in televisione come conduttore di telegiornali. Per 11 anni è stato conduttore di programmi come Unomattina Estate, Agorà, Slang, W l’Italia – Oggi e Domani e Unomattina Estate. Nel 2020, Greco è entrato a far parte della rete La7 come consulente per i suoi programmi di informazione.