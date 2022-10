Hai capito chi è Francesco Giubilei? Età, padre, famiglia, figli, laurea, partito, Meloni, Instagram

Francesco Giubilei è un autore italiano di cui si è molto discusso da quando è diventato rapidamente editore, stabilendo quasi un record. Cosa c’è da sapere su di lui? Giovedì 27 ottobre sarà ospite del programma di Rai 2 Che c’è di nuovo al fianco di Ilaria D’Amico. Scopriamo tutto il possibile sulla sua vita professionale e personale.

Il 1° gennaio 1992, Francesco Giubilei è nato a Cesena, sotto il segno del Capricorno. Oggi ha 30 anni. La sua famiglia ha sempre sostenuto i suoi sforzi per raggiungere i suoi obiettivi. Nonostante ciò, nel 2008 è diventato il più giovane editore italiano. In diverse interviste ha descritto la sua vittoria come segue:

Anche adesso, che lavoro giorno e notte e non ho un fine settimana libero, continuo a condurre una vita normale: ho una ragazza, gioco a calcio, esco con gli amici e così via. È tutta una questione di priorità: Magari esco una sera in meno, ma non rinuncio a divertirmi. I miei genitori e alcuni dei miei professori, soprattutto di materie umanistiche, mi hanno incoraggiato a seguire le mie passioni.

Francesco Giubilei ha conseguito la laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi Roma Tre e un Master in Cultura e Sistema Editoriale presso l’Università degli Studi di Milano. Francesco Giubilei esprime una preferenza per un partito specifico? Il giovane intellettuale è indubbiamente un conservatore. Ecco come descrive il suo orientamento politico: