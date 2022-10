Hai capito chi è Helena Prestes? Biografia, età, Beijing Express 2022, GF VIP, fidanzato e Instagram

Helena Prestes è una modella di 31 anni di San Paolo, in Brasile. Oltre a fare la modella è anche: insegnante di yoga stilista e aspirante attrice. Helena Prestes è una delle concorrenti, insieme a Nikita Pelizon, del Beijing Express 2022diretto da Costantino Della Gherardesca.

Biografia

Helena Prestes è nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile. Appassionata di sport, Helena ha giocato a basket fin da bambina e, per almeno due anni, ha giocato come titolare per una squadra brasiliana locale. Con il sogno di stabilirsi nel mondo della moda e guadagnare più soldi per aiutare la sua famiglia, Helena decide di lasciare il cesto e iniziare la carriera di modella. Trova più fortuna in Italia, un paese che ama molto e dove attualmente vive. Helena Prestes è anche insegnante di yoga, stilista (occasionalmente) e aspirante attrice, nonché redattrice del suo sito web dedicato alla vita sana. Helena Prestes entra a far parte del cast di Beijing Express 2022 e, insieme al collega Nikita Pelizon, forma la “Italia-Brasile“.

Lavoro & Carriera

La carriera di Helena Prestes inizia con il basket. Infatti, fin da piccola, la ragazza è entrata a far parte di una squadra di basket locale in Brasile. Allo stesso tempo, Helena sogna anche di diventare una modella, un lavoro più remunerativo che le permetterebbe di viaggiare molto. Così lascia il cestino e intraprende una carriera come modella, che in realtà la porta a viaggiare per il mondo. Grazie ai suoi viaggi e ai diversi contatti consolidati, Helena Prestes si dedica anche (non a tempo pieno) all’attività di stilista. Da sempre appassionata di sport, diventa anche insegnante di yoga. Da qualche tempo, Helena Prestes gestisce anche il suo sito web dove parla di vivere sani e in forma.

Nel 2022, insieme a Nikita Pelizon, Helena Pres sarà sul Beijing Express. Insieme, i due modelli formano la coppia “Italia-Brasile”.

Profilo Instagram

Il profilo Instagram di Helena Prestes è seguito da oltre 65mila follower. Posta spesso selfie e foto che presentano la sua carriera di modella e le sue passioni: viaggiare e lo sport.

Helena Prestes a Pechino Express 2022

Helena Prestes partecipa al Beijing Express 2022, insieme alla collega Nikita Pelizon. I due formano la coppia “Italia – Brasile“. La modella brasiliana sogna di diventare attrice e spera che questa esperienza televisiva sia un buon trampolino di lancio per lei.

