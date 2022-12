Hai capito chi è Ivana Spagna? Età, carriera, marito o compagno, figli e vita privata

Ivana Spagna è una cantante italiana che è diventata un simbolo della musica del paese. Ha fatto parlare di sé per le sue visioni paranormali e per la sua sosia, Wanda Fisher.

Ivana Spagna è una cantante italiana nata il 16 dicembre 1954 a Valeggio sul Mincio, sotto il segno del Sagittario. È diventata una delle artiste italiane più influenti a livello internazionale. Conosciuta anche per il suo nome d’arte, Ivana ha avuto una carriera di successo e una vita privata ricca di interessanti curiosità. Ecco alcune informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Ivana Spagna: la biografia

Ivana Spagna è cresciuta in una famiglia povera ma amorevole. Ha iniziato la sua carriera come corista per artisti come Endrigo e Ornella Vanoni, e ha scritto canzoni per altri autori. Tuttavia, il vero inizio della sua carriera è avvenuto nel 1986, quando ha autoprodotto il disco “Easy Lady” sotto il nome di Ivana Spagna. Il disco è stato un successo, vendendo 2 milioni di copie in tutta Europa e rimanendo per 12 settimane nella top 75 inglese. In seguito, Ivana si è trasferita a Los Angeles e ha cantato anche in italiano, raggiungendo una fama globale. Nel 1994 ha pubblicato “Il cerchio della vita”, la colonna sonora del film “Il Re Leone”, e l’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo con “Gente come noi”, arrivando terza.

Nel 1998, Ivana ha pubblicato il disco “E che mai sarà”, che ha venduto 100.000 copie. Nel 2000 ha pubblicato “Con il tuo nome” e nel 2002 ha pubblicato “Briciola”, una favola animalista per bambini. Ha continuato la sua attività in studio con altri dischi, come “Four”, pubblicato nel 2012. Nel corso della sua carriera, Ivana ha venduto oltre 10 milioni di dischi grazie alla sua voce straordinaria e ai suoi brani memorabili. Nel maggio 2019 ha pubblicato il singolo “Cartagena”, in collaborazione con Jay Santos, che è stato molto apprezzato come canzone estiva. Nel 2022, Ivana ha tentato di partecipare all’Eurovision Song Contest di Torino come rappresentante di San Marino, ma non è riuscita ad arrivare sul podio nello show “Una voce per San Marino”, superata da Achille Lauro, il vincitore della manifestazione. Tuttavia, ha presentato un brano inedito, “Seriously in Love”, durante lo show. Oggi, Ivana continua a fare musica e a esibirsi dal vivo.

La vita privata di Ivana Spagna: il marito e…

Nel 1992, Ivana Spagna ha sposato il musicista Patrick Debort a Las Vegas, ma si è separata da lui dopo solo una settimana. In un’intervista con Vanity Fair, Ivana ha rivelato di aver avuto un aborto durante un tour all’inizio degli anni ’90, spiegando di non essere stata felice di aspettare un bambino poiché la sua relazione con il padre era già in crisi da tempo. Ivana e Patrick erano stati insieme per 8 anni, ma il loro matrimonio è durato solo 7 giorni. In passato, Ivana ha avuto diverse storie d’amore, tra cui quella con Larry Pignanoli, con cui ha fondato il gruppo “Van Larry” (che poi è diventato “Opera Madre”). In un’intervista con Pierluigi Diaco, Ivana ha detto di aver sempre avuto troppa fiducia e di essersi lasciata andare troppo facilmente nelle relazioni, aggiungendo che “basta una bugia per uccidere un rapporto”.

Dove vive Ivana Spagna

Ivana Spagna è originaria del Veneto, ma ha vissuto in molti posti nel mondo, compresi gli Stati Uniti. Tuttavia, nei primi anni 2000 ha trovato rifugio a Blevio, in provincia di Como. Ha dichiarato di aver trovato in questo luogo “il rifugio ideale” dove trascorrere i giorni di relax lontano dai riflettori. Nella stessa zona, Ivana ha anche aperto una boutique per animali domestici. Non sappiamo quanto guadagni Ivana, ma considerando la sua lunga e successo carriera, è probabile che si sia concessa qualche lusso. Nel 2021, la villa di Ivana a Como è stata colpita dall’alluvione, come testimoniano le foto e i video pubblicati sul suo profilo.

Ivana Spagna: le curiosità sulla cantante

Ivana Spagna ha rivelato di non essersi mai considerata bella e di aver ricorso alla chirurgia estetica per migliorare l’aspetto dei suoi denti e del naso in un libro intitolato “Quasi una confessione”. Ha anche detto di aver pensato al suicidio dopo la morte dei suoi genitori e di essere stata salvata dalla sua gatta Bimba. Ivana ha affermato di aver avuto diverse esperienze premonitrici nella sua vita e di avere una grande amicizia con Loredana Berté, anche se in passato hanno avuto alcune discussioni. Ivana ha anche una sosia, Wanda Fisher, anch’essa cantante, che è stata oggetto di un’indagine della procura di Milano per “sostituzione di persona”. Nonostante il suo nome d’arte sia solo il suo cognome, il suo vero nome è proprio Ivana Spagna. Su Instagram, Ivana ha un profilo dove pubblica molti video che i suoi fan adorano.