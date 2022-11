Hai capito chi è Ivana Spagna? Età, marito, compagno, figli, malattia e patrimonio

Ivana Spagna è una famosa cantante italiana che ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta. È conosciuta per i suoi successi come “Donna per ferie” e “L’amore e una magia”. Nella sua vita privata ha avuto relazioni con diversi uomini famosi, tra cui Samuele Bersani e Raimondo Todaro. Scopriamo allora qualche informazione in più sulla sua carriera.

Ivana Spagna: vita privata

È nata il 16 dicembre 1954 a Valeggio sul Mincio. Nota per essere una delle cantanti più famose, Ivana vive attualmente sul Lago di Como. Nel 1992 si è sposata a Las Vegas con Patrick Debort. Il loro matrimonio è durato solo una settimana, perché lui era francese e faceva l’arrangiatore. In seguito ha avuto una relazione con il suo manager, durata 15 anni. La famosa artista non ha figli e in passato ha subito un aborto spontaneo.

Ivana Spagna: la carriera

La cantante e attrice si è avvicinata alla musica in giovane età. Ivana Spagna ha iniziato la sua lunga carriera negli anni ’70, esibendosi nei club insieme al fratello. Il successo arriva però nel 1986 grazie alla canzone dance “Easy Lady”. Nel 1987 Ivana vince il Festivalbar con la canzone “Dance Dance Dance”. Infine, non dimentichiamo la non memorabile “Chiamami”.

Nel settembre 1995, Spagna si è classificata terza al Festival di Sanremo con la canzone “Gente come noi”. Nel corso della sua straordinaria carriera, l’artista ha pubblicato 13 album e venduto 11 milioni di copie. Attualmente l’Italia sta vivendo una calda estate, quindi abbiamo deciso di osare un’occhiata all’account Instagram di Ivana Spagna.

La malattia di Ivana Spagna

In un’intervista a Storie Italiane, Ivana Spagna ha avuto l’incidente come un sogno. Ha aria di attacchi di panico e di forte ansia. La donna ha preso dei tranquilli per dormire meglio la notte e ha detto che le ci sono voluti diversi mesi per riprendersi psicologicamente.

Ivana Spagna ex marito

Patrick Debort, modello e arrangiatore francese, è noto al pubblico italiano per essere l’ex marito di Ivana Spagna. I due si sono frequentati per otto anni prima di sposarsi a Las Vegas. Ma dopo pochi giorni il matrimonio è finito.

Ivana Spagna è stata recentemente intervistata da Caterina Balivo in un’intervista che ha rivelato ulteriori dettagli sulla relazione dei loro ex mariti. Appena vista l’ex marito l’ha lasciata. Poi ha vissuto a Los Angeles e lui l’ha chiamata di nuovo, chiedendole di sposarlo. La loro storia d’amore è stata un racconto elfico che merita di essere destinato molte volte.

La cantante ha rivelato come lei e il suo fidanzato, che erano amici da anni, hanno finalmente ceduto al romanticismo. Dopo tre giorni di convivenza a Los Angeles e quattro a Parigi, sono sposati. Ma forse a causa della mancanza di amore e impegno tra loro, la Spagna ricorda che il loro matrimonio era condannato fin dall’inizio: “Mi disse che sarebbe durato solo una settimana”. I due hanno quindi deciso di divorziare all’americana – a Las Vegas, come da tradizione – anche se avevano già iniziato a litigare a litigare.