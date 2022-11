Ilary Blasi senza veli, l’ultima foto pubblicata è da schianto

E ora, si badi bene, Francesco Totti e il suo nuovo amore Noemi Bocchi stanno pensando a un futuro insieme a casa loro. E Ilary Blasi, moglie di lui da dieci anni, risponde alle voci nel modo migliore che conosce. Sta posando per delle foto sexy, che sono state pubblicate sul numero di questa settimana della rivista Chi.

Sono passati 4 mesi dall’addio che ha monopolizzato la cronaca rosa estiva. Il 46enne e la 34enne visitano l’attico e il super attico di Roma Nord. Con loro ci sono Isabel, la figlia più piccola che l’ex calciatore ha avuto con Ilary Blasi, 7 anni, e la figlia di Noemi Bocchi. Tutto questo avviene a soli 4 mesi dall’addio che ha monopolizzato la cronaca rosa estiva.

Ilary Blasi, la foto sexy su Instagram

Francesco Totti ha deciso di investire anche nella sua nuova vita, se la rottura con Ilary Blasi non sarà facile. Le voci (le voci sono già iniziate) parlano di disaccordi sul mantenimento dei figli e sulla gestione della loro megavilla all’Eur, ma di molte proprietà e aziende che ancora appartengono.

Ilary Blasi sarà l’ultima aggiunta al cast della prossima stagione dell’Isola dei Famosi. Inizierà dopo il GF Vip 7, quindi nella primavera del 2023, ma il cast sembra essere già in via di definizione. E poi ci sono i social media, dove la conduttrice è sempre più attiva e dove la sua ultima Story ha letteralmente infiammato Instagram.

Ilary Blasi, diventata ancora più bionda da quando è diventata amica di Alessia Solidani, regala ai fan uno scatto velato. Nel dettaglio, uno scatto di spalle con jeans chiari a vita alta “tagliati” in vita, capelli lunghi la schiena e braccia puntate sulle gambe. È in topless, anche se non si vede nulla, ma tanto è bastato perché tutti parlassero di questa ennesima foto sexy che sa di ritrovata libertà.