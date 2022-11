Hai capito chi è Paola Toeschi moglie di Dodi Battaglia, la carriera e la malattia

Chi era Paola Toeschi

Anche se aveva 51 anni, Paola Toeschi era nata e cresciuta a Borgomanero ma viveva a Bologna da diversi anni. Era un’attrice e aveva girato molti spot televisivi. Paola amava scrivere: Nel suo libro Più forte del male: Con la fede ho vinto il tumore, ha deciso di raccontare la malattia che l’ha fatta soffrire per anni, il cancro al cervello.

L’incontro con Dodi Battaglia

Nel 2005, Paola Toeschi e Dodi Battaglia sono diventati genitori della loro unica figlia, Sofia. Sara Elisabeth e Serena Grace erano figli della prima moglie di Battaglia, Louise Van Buren, mentre Daniele era figlio della precedente compagna di Battaglia, Loretta Lanfredi. La coppia ha deciso di sposarsi nel 2011.

La malattia e il viaggio a Medjugorje

La vita di Paola Toeschi è stata enormemente turbata nel 2010 dalla scoperta di avere un tumore al cervello. Paola ha ricordato il suo calvario, iniziato con una grave emergenza medica la notte prima della diagnosi del tumore al cervello. Ha vissuto la malattia contando sull’assistenza del marito, che le ha suggerito di andare a Medjugorje in cerca di sostegno. L’attrice ha ammesso di aver provato un intenso piacere dopo il suo primo viaggio a Medjugorje nel giugno 2013. Ha pregato e ringraziato la Madonna per la malattia che le era stata data. Ha ringraziato Dio per la malattia, perché se non ci fosse stata lei non avrei potuto fare questa esperienza.

Paola Toeschi era riuscita davvero a vincere la sua battaglia. La fede, aveva rivelato, le aveva anche permesso di riprendersi dal punto di vista psicologico. Nell’ultimo periodo, però, il male era tornato a tormentarla. Un calvario terminato purtroppo con la morte annunciata via social dal marito Dodi Battaglia.