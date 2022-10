Hai capito chi è Jessica Morlacchi? Età, carriera, figli, chi è il fidanzato, Instagram, vita privata

Jessica Morlacchi (Roma, 17 luglio 1987) è una cantante e bassista italiana. Ha iniziato a studiare il basso all’età di 7 anni, grazie al padre e alla sorella, e ha iniziato a studiare canto a 17 anni. I Gazosa sono stati fondati nel 2000 in seguito al cambiamento del nome della band Zeta Beta da Eta Beta, che si ispirava a un personaggio dei fumetti. Morlacchi ha intrapreso un percorso da solista nel 2003, dopo aver lasciato la band.

Masini la invitò a duettare con lui al 55° Festival di Sanremo nel marzo 2005, durante la quarta serata dedicata ai duetti. Nel mondo dei sogni, la cui versione acustica è apparsa nell’album Il giardino delle api dello stesso anno, è stata duettata da loro.

Il 21 luglio 2006 firma con l’etichetta MBO. Il 20 aprile 2007 esce Un bacio senza fine, il suo primo singolo. Amo il Sole, un EP pubblicato il 25 gennaio 2012, è stato anticipato da Pensieri timidi il 20 aprile 2009. Nel 2011, Morlacchi è apparso in A Christmas Carol. È stato eliminato al live show di The Voice of Italy nel 2013 dopo essere entrato nel team di Riccardo Cocciante. Oltre alle partecipazioni a Ora o mai più e a Tale e Quale Show, ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Jessica Morlacchi: chi è il fidanzato, Instagram

Al momento ci sono poche informazioni sulla vita sentimentale di Jessica Morlacchi. Sembra che l’artista non abbia un coniuge o un partner al momento. Non ha figli. Sui social media ha un account Facebook. È presente anche un profilo Instagram che conta 29.800 follower.