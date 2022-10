Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Oggi: non sprecare il tuo tempo con persone che non contribuiscono alla tua vita. La cosa migliore è che ti concentri sui tuoi obiettivi e obiettivi. Amore: la relazione andrà di buon passo poiché entrambi hanno deciso di impegnarsi in questo progetto congiunto. Continua così. Ricchezza: è ora di allenarsi nella tua zona poiché la competizione è molto forte. Non è conveniente per te essere lasciato indietro rispetto al resto dei tuoi colleghi. Benessere: Oggi inizierete la giornata con il piede sbagliato, ma di notte vi attenderà una sorpresa che vi farà finire la giornata molto meglio.

Toro

Oggi: una maledizione del passato ti farà letteralmente cadere. Se è così, allora non hai messo a tacere il passato. Amore: ogni giorno sarà così intenso che ti costerà dire addio, anche se la promessa di un felice domani ti rallegrerà. Ottima comunicazione nella coppia.Ricchezza: se hai il coraggio di correre alcuni rischi essenziali, questo è il momento giusto per progredire finanziariamente. Benessere: Incoraggiati ad abbandonare il tuo isolamento, in questo modo le relazioni familiari e amorose miglioreranno, il che ti porterà tanto beneficio.

Gemelli

Oggi: hai molta energia nervosa, puoi applicarla utilmente ai tuoi progetti durante il giorno, ma possono causarti tensione durante la notte. Amore: Se fino ad ora non avevi una relazione stabile, oggi è il giorno giusto perché non ci sono dubbi esistenziali all’orizzonte. Ricchezza: qualcuno ti rivelerà come guadagnare di più e spendere di meno. In questo modo potrai rinnovare i tuoi rapporti commerciali, viaggiare e negoziare Benessere: Se un giorno notate dei piccoli disagi, è meglio ricorrere a terapie naturali e non abusare della chimica, perché proprio non ne avrete bisogno.

Cancro

Oggi: sarai sul filo del rasoio al lavoro, con molti occhi in attesa di vedere un inciampo o uno scivolamento. Sii prudente e riservato. Amore: quando hai a che fare con situazioni estreme, scoprirai un aspetto totalmente sconosciuto nel tuo partner. Ricchezza: ti ritroverai a dare più di quello che puoi. Questo ti danneggia, perché riduce le tue prestazioni nei tuoi obblighi. Benessere: Non avviare attività in attesa dell’approvazione di terzi perché non sarai in grado di accontentare tutti con le tue prestazioni.

Leone

Oggi: inizierai a mettere seriamente in discussione la linea di lavoro che hai scelto di sviluppare. Prova a scoprire se ti piace o no. Amore: cerca di essere partecipe di ogni momento speciale che attraversa il tuo partner. Questo rafforzerà il legame tra di voi. Ricchezza: l’impegno per i tuoi obblighi non può essere imposto dall’esterno, dovrai svilupparlo tu stesso. Benessere: l’unico modo per porre fine al dolore e ai dubbi è affrontare la situazione. Non puoi scappare da te stesso per sempre. Prendere una decisione.

Vergine

Oggi: i cambiamenti successivi, tutti inaspettati, ti influenzeranno più del necessario. Le responsabilità sembreranno difficili da superare. Amore: saprai orientarti nel modo migliore e nella giusta direzione in materia di cuore. I risentimenti non consentono il libero corso di una relazione. Ricchezza: Con atti concreti, non con idee, raggiungerai l’obiettivo. È tempo di agire, devi essere convinto della direzione da seguire. Benessere: Metti da parte la colpa, non puoi risolvere i problemi di tutti. La vera carità inizia in casa. Prenditi cura del benessere della famiglia.

Bilancia

Oggi: cerca di essere più socievole negli ambienti in cui ti muovi. Questo ti darà accesso a molti vantaggi. Pazienza nella coppia. Amore: sarai sopraffatto dalla tentazione di provare l’infedeltà durante il cammino di oggi. Pensa attentamente alle conseguenze di ciò. Ricchezza: riprenderai le redini di un progetto abbandonato da tempo. Ricorda perché l’hai scartato allora. Attenzione. Benessere: Le regole dell’amore sono come quelle di ogni gioco d’azzardo, chi non rischia non vince. Metti da parte le tue insicurezze e scommetti sull’impegno.

Scorpione

Oggi: riceverai alcune proposte per prenderti qualche giorno di riposo dalla vita frenetica che hai condotto. Pensa a qualcosa di naturale. Amore: Andare oltre i limiti, e oltre, è la ricetta che più ti piace con questa persona che hai conosciuto e che sa accompagnarti. Ricchezza: per una volta nella vita sarai tentato di sprecare i tuoi soldi. Se hai un avanzo non c’è niente di sbagliato in esso, concediti. Benessere: oggi dovresti sfruttare l’energia della giornata per meditare e pianificare. Scrivi i tuoi piani e, perché no, i tuoi sogni più profondi.

Sagittario

Oggi: la versatilità sarà la tua arma prima di te e degli altri. Non sprecare una sola curva nel tuo percorso di vita, non vale la pena farlo. Amore: un’accesa discussione con uno sconosciuto finirà per diventare una suggestiva possibilità di fare un appuntamento d’amore. Ricchezza: in questi giorni si prodiga un susseguirsi di offerte interessanti e buone transazioni commerciali. Approfitta del buon momento. Benessere: anche molte attività fisiche e pesanti non fanno bene al corpo. Rivolgiti a un professionista se hai dolori articolari.

Capricorno

Oggi: sentirai estrema sensibilità e sollecitudine per chi vive in situazioni di estrema povertà o emarginazione. È un buon momento per aiutare. Amore: Dì di sì a un appuntamento al buio. Saprai come prepararti adeguatamente e il seduttore sarà sorprendentemente sedotto. Ricchezza: con abilità sarai in grado di affermarti sul lato monetario. Riceverai piacevoli notizie relative alla professione e al lavoro. Benessere: vivrai giornate confuse e molto attive, cercherai di gestire la tua ansia, cercherai di uscire e rilassarti. Forse allontanarsi dalla realtà è un buon piano

Acquario

Oggi: gli amici e le cerchie sociali in cui ti muovi possono esserti di grande aiuto. Chiamali. Amore: non lasciare che un malinteso, che può sorgere, rovini ciò che ti è costato tanto costruire. Dai spazio alla conversazione. Ricchezza: i tuoi progetti saranno realizzati in modo appropriato. Pensa, agisci e ascolta la voce del tuo intuito. Benessere: Il tuo sistema nervoso sarà predisposto ad essere alterato da momenti difficili e da alcune tachicardie. Separati dal gruppo e cerca di rilassarti.

Pesci

Oggi: vuoi ottenere qualcosa di più dalla vita e lo otterrai. Tutti gli obiettivi che ti sei prefissato saranno raggiunti senza sforzo. Amore: buon momento per unire le forze che li portano a raggiungere un obiettivo comune. In caso contrario, la relazione si raffredderà.Ricchezza: vivrai situazioni delicate con i tuoi colleghi o subordinati. E quando si tratta di negoziare, dimostrerai un coraggio d’acciaio. Benessere: non lasciarti trasportare da impulsi che ti porteranno solo momenti di totale irrequietezza. Ancora una volta preferisce le acque calme.