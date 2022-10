Hai capito chi è Liliana Segre? Età, padre, madre, storia, guerra, biografia, Birkenau e vita privata

Durante la selezione, Liliana Segre si è tatuata con il numero di serie 75190. Per un anno ha lavorato come lavoratrice forzata nella fabbrica di munizioni Union, che apparteneva alla Siemens . Durante la sua prigionia, ha subito altre tre selezioni. Alla fine di gennaio 1945, dopo l’evacuazione del campo, affrontò la marcia della morte verso la Germania.

Il 30 gennaio 1944 Liliana Segre fu deportata dal binario 21 della Stazione Centrale di Milano al campo di concentramento di Auschwitz , dove arrivò sette giorni dopo. Liliana fu subito separata dal padre Alberto, che non rivide mai più e che sarebbe morto il giorno successivo, il 27 aprile 1944. Il 18 maggio 1944 i nonni paterni furono arrestati a Inverigo , in provincia di Como , e deportati dopo poche settimane ad Auschwitz, dove furono uccisi anche loro all’arrivo il 30 giugno.

In seguito all’intensificarsi della persecuzione degli ebrei italiani, suo padre la nascose con gli amici utilizzando documenti falsi. Il 10 dicembre 1943, all’età di tredici anni, Liliana Segre tentò di fuggire in Svizzera insieme al padre e a due cugini, ma tutti e quattro furono respinti dalle autorità svizzere. Il giorno successivo fu arrestata dai fascisti a Selvetta di Viggiù, Varese. Dopo sei giorni di carcere a Varese, è stata trasferita a Como e infine a Milano, dove è stata trattenuta per 40 giorni.

Nata a Milano da famiglia ebrea, Liliana Segre viveva con il padre Alberto e i nonni paterni Giuseppe Segre e Olga Loevvy. Sua madre, Lucia Foligno, morì quando Liliana aveva un anno. La sua famiglia non era praticante, quindi la consapevolezza di essere ebrea arrivò a Liliana solo dopo il dramma delle Leggi Razziali Italiane del 1938, per il quale fu espulsa dalla scuola.

Stolperstein per Alberto Segre, padre di Liliana

Per molto tempo Liliana Segre non ha voluto parlare pubblicamente della sua esperienza nei campi di concentramento. Come per molti bambini dell’Olocausto, il ritorno a casa ea una vita “normale” non è stato facile. Liliana Segre ricorda anche che in quegli anni non trovò orecchie disposte ad ascoltarla:

Era molto difficile per i miei parenti vivere con un animale ferito come me: una ragazzina tornata dall’inferno, che si diceva mansueta e rassegnata. Presto ho imparato a tenere per me i miei tragici ricordi e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva, ero io che dovevo adattarmi a un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena accaduti, che voleva ricominciare da capo, desideroso di divertimento e spensieratezza.

Solo all’inizio degli anni ’90 ha deciso di rompere il silenzio: da allora ha partecipato a convegni e assemblee scolastiche per raccontare la sua storia ai giovani, anche a nome dei milioni che l’hanno condivisa con lei e non hanno saputo comunicare esso. Nel 1997 è tra i testimoni del film documentario Memoria , presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino .

Nel 2004 viene intervistata, insieme a Goti Herskovits Bauer e Giuliana Fiorentino Tedeschi, da Daniela Padoan in Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz ( Come una rana in inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz ). Nel 2005 la sua storia è raccontata più dettagliatamente in un libro-intervista di Emanuela Zuccalà, Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre fra le ultime testimonianze della Shoah ( Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre tra le ultime testimoni della Shoah) .

Nel 2009 la sua voce è stata inserita nel progetto Racconti di chi è sopravvissuto , indagine condotta tra il 1995 e il 2008 da Marcello Pezzetti per conto del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che ha portato a la raccolta delle testimonianze di quasi tutti i sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti ancora in vita. Nello stesso anno partecipa al documentario di Moni Ovadia Binario 21 ( Platform 21 ) diretto da Felice Cappa, ispirato al poema Dos lid funem oysgehargetn yidishn folk ( The Song of the Murdered Jewish People ) scritto dal poeta russo Itzhak Katzenelson.

Il 27 novembre 2008 l’ Università di Trieste ha conferito a Liliana Segre la laurea honoris causa in Giurisprudenza. Il 15 dicembre 2010 l’ Università di Verona gli ha conferito la laurea honoris causa in Pedagogia.