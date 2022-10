Hai capito chi è Lino Musella? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Lino Musella è un talentuoso interprete teatrale della scena italiana. Da qualche anno, inoltre, l’attore napoletano lavora con sempre maggiore frequenza nel mondo del cinema e delle serie televisive, comparendo come protagonista in diverse produzioni di grande successo.

Nome: Lino Musella

Data di nascita: 1980

1980 Segno zodiacale: /

/ Professione: attore teatrale e cinematografico

attore teatrale e cinematografico Luogo di nascita: Napoli

Altezza: /

Peso: /



Tatuaggi: apparentemente nessuno



Profilo Instagram ufficiale: /

Lino Musella: biografia e carriera lavorativa

Lino Musella è nato nel 1980 a Napoli, dove si è formato come attore e tecnico, trasferendosi poi a Milano per studiare regia teatrale alla scuola Paolo Grassi. Nel corso degli anni ha alternato l’attività di attore con quella di regista, tecnico e light designer. In teatro ha lavorato con Mario Martone e Carlo Cerciello. Nel 2009 ha creato con Paolo Mazzarelli una propria compagnia che negli anni ha dato vita a numerosi spettacoli che hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti tra cui il Premio ANCT per la drammaturgia e il Premio Hystrio per la drammaturgia.

Musella è un attore versatile e prolifico. Nel 2016 ha recitato in “L’ammore nun è ammore”, 30 sonetti di Shakespeare “traditi” e tradotti da Dario Jacobelli, un originale viaggio poetico tra i versi immortali del Bardo trasposti in napoletano. L’anno successivo – insieme a Monica Nappo e Paolo Mazzarelli – riceve il Premio Enriquez per lo spettacolo “Orfani”. Da anni porta avanti un sodalizio artistico con Tonino Taiuti attraverso l’esperienza di “Play Duett”. Nel 2019 Musella è chiamato da Jan Fabre a interpretare “The Night Writer – Giornale notturno”.

Nel 2020, in seguito alle numerose riflessioni sorte durante la pandemia sul teatro e sulla sua importante funzione nella società, lo scrittore/regista Lorenzo Conte ha ideato e messo in scena Tavola tavola, chiodo chiodo, basato su appunti, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo ha debuttato al Teatro S. Ferdinando di Napoli. Nel 2013 ha debuttato al cinema nel film Happy Days Motel; tra il 2014 e il 2016 ha partecipato alla serie televisiva Gomorra – La serie. Nel 2021 è stato candidato al David di Donatello, l’equivalente italiano dell’Oscar, per la sua interpretazione in Favolacce.

Lino Musella: vita privata e Instagram

Lino Musella è molto riservato riguardo alla propria vita privata e non si hanno notizie riguardo a eventuali relazioni sentimentali e inoltre non sembra avere un profilo Instagram.