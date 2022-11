Hai capito chi è Luca Federico Ghini marito di Elena Ballerini

Conosciamo Luca Federico Ghini: ecco le 5 cose da sapere sul marito di Elena Ballerini.

Elena Ballerini è una nota conduttrice e inviata televisiva italiana. È diventata famosa per aver condotto 4 zampe in famiglia e per essere stata concorrente di Tale e Quale Show. Nel 2022, Ballerini si confronta anche nel cast dei concorrenti di Italia’s Got Talent. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della Ballerini e con cui da anni condivide la sua vita privata? Il fortunato è Luca Federico Ghini, e oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui. Età, lavoro, matrimonio, figli e curiosità.

Chi è Luca Federico Ghini

Sebbene la biografia di Luca Federico Ghini non sia molto nota, sappiamo che l’uomo è originario di Genova (proprio come sua moglie) e sembra essere nato nel 1978. D’altra parte, non ha un percorso di studi, ma si sa che nella vita professionale è un imprenditore. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, invece, sappiamo che si è sposato con Elena Ballerini il 18 giugno 2016. Il matrimonio è stato celebrato nella splendida cornice di Portofino e dalla loro unione è nato nel 2018 anche un figlio, Alberto Emanuele, che compie gli anni l’8 dicembre.

Chi è Elena Ballerini, la moglie di Luca Federico Ghini

L’attrice di origine italiana Elena Ballerini è nata il 21 febbraio a Genova, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Figlia di un musicista e di un’avvocato, ha avuto presto una carriera nel mondo dello spettacolo. Prima ha frequentato il liceo, poi si è laureata in scienze giuridiche, ma ha iniziato a lavorare anche nel cinema mentre frequentava l’università. Ha debuttato in televisione in un programma televisivo e sembra che Luca Federico Ghini non possieda alcun account su Instagram. Un anno dopo il loro fidanzamento, Ballerini ha sposato Ghini con una cerimonia privata in Italia.