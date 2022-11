Curiosità su chi è Elena Ballerini? Età, carriera, biografia, marito, figli e Tale e Quale Show

Elena Ballerini, che interpreta il personaggio di Silvia nella serie televisiva “Romanzo Criminale”, è stata in precedenza un’attrice teatrale ed è apparsa anche in un film diretto da Pupi Avati.

Elena Ballerini, diventata conduttrice televisiva e scrittrice dopo aver studiato per diventare attrice, ha amato il mondo del teatro fin da bambina. Ha deciso di inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo dopo essere stato inviato dal programma Mezzogiorno in famiglia. Dal 2022 conduce Tale e Quale Show. Ecco alcune curiosità su di lei:

Chi è Elena Ballerini

Elena Ballerini, nata il 21 febbraio 1984, è un’attrice italiana. È nata a Genova sotto il segno dei Pesci. Alla nascita il suo cognome è Pappalardo, ma in seguito ha deciso di cambiarlo in Ballerini. Ha ereditato la passione per il mondo dell’arte dalla madre Marina, di professione musicista. Il padre era un avvocato ed è morto quando lei aveva 18 anni. Subito dopo il liceo, Ballerini sceglie di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università di Genova dove si laurea in Scienze Giuridiche. Contemporaneamente inizia a lavorare nel cinema prendendo parte a diversi film cinematografici e successivamente debutta anche in televisione in un programma televisivo.

La vita privata di Elena Ballerini

Elena Ballerini è sposata con Luca Ghini. La conduttrice si è sposata nel 2016 dopo diversi anni di amicizia e un anno di frequentazione. Prima di decidere di diventare una coppia, inoltre, Ballerini e Ghini sono stati amici per diversi anni, finché non è scoppiato l’amore. Sui social media, in particolare su Instagram, la conduttrice posta tantissime foto di loro due insieme, dove sembrano essere una coppia affiatata. I due sono anche diventati genitori di un figlio che hanno deciso di chiamarsi Alberto Emanuele; Ballerini lo chiama affettuosamente Emanuelino.

Chi è il marito di Elena Ballerini?

Luca Federico Ghini è il marito di Elena Ballerini; è originario di Genova e lavora come manager. Non sappiamo molto di più su di lui perché non è una celebrità, ma è noto che ama molto gli animali. Non ha account sui social media, anche se ha una storia di amicizia con Manila Mazzaro – lo sappiamo solo insieme perché appaiono in alcune foto sul suo feed Instagram. Tuttavia, sembra che le piaccia viaggiare molto: aggiorna le sue foto su Instagram ogni volta che si trova in un posto nuovo! Per mantenersi in forma, segue una dieta sana e fa molto sport insieme al marito.