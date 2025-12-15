



Alle ore 16:00, il programma di approfondimento politico trasmesso su Rete 4 ha affrontato il confronto a distanza tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. La Presidente Meloni ha concluso il suo intervento ad Atreju con una lunga esposizione dei risultati ottenuti dal suo governo, accompagnata da alcune critiche rivolte alla sinistra. La Segretaria Schlein, d’altro canto, si è concentrata principalmente sulla gestione interna del suo partito.





Ospite della trasmissione, la dottoressa Anna Maria Bernardini De Pace ha illustrato ai telespettatori la principale differenza tra la Presidente Meloni e la Segretaria Schlein. Ha affermato: “La Presidente Meloni si è dimostrata oggi particolarmente efficace. A mio parere, la Presidente Meloni e la Segretaria Schlein adottano approcci distinti alla vita e alla comunicazione.

“Meloni e Schlein due modi diversi di affrontare la vita” Annamaria Bernardini de Pace a #4disera Weekend pic.twitter.com/MVtM6LjSLs — 4 di sera (@4disera) December 14, 2025

La Presidente Meloni si esprime con un linguaggio diretto e immediato, mentre la Segretaria Schlein utilizza un linguaggio più complesso e articolato. Di conseguenza, la Presidente Meloni agisce con determinazione, mentre la Segretaria Schlein si mostra più incline al rancore. Come ha osservato la Presidente Meloni, coloro che appartengono alla sinistra sono spesso caratterizzati da rabbia e aggressività. La Presidente Meloni, invece, si esprime con ottimismo, evidenziando gli aspetti positivi, e al contempo pianifica con cura le sue critiche.”

La dottoressa Bernardini De Pace ha proseguito: “Noi italiani abbiamo molteplici ragioni per essere orgogliosi. Tuttavia, non è opportuno discutere della cucina, che è stata recentemente riconosciuta come patrimonio dell’umanità sotto il governo della Presidente Meloni. È comprensibile che la sinistra reagisca con disappunto, poiché un tale riconoscimento non era stato ottenuto durante i governi di sinistra.”



