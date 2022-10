Hai capito chi è Maria Amelia Monti? Età, carriera, marito, figli e vita privata

Maria Amelia Monti è una madre premurosa e attenta, oltre che una grande attrice. Anna Maria Bertarini e suo fratello Cesare Monti erano entrambi noti artisti. Tra i figli della Monti ci sono Anna Bertarini Monti, famoso architetto e pittore, ed Edoardo Erba, sposato con lei da diversi anni e che vive a Roma con la famiglia Monti. Chi sono i suoi tre figli, uno dei quali adottato dall’Etiopia? Conosciamoli meglio.

Maria Amelia Monti, chi è il marito

Nato a Pavia l’11 marzo 1954, è un noto drammaturgo e regista italiano. Si è formato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e si è laureato in lettere moderne. L’opera “Ostruzionismo radicale”, rappresentata per la prima volta nel 1996 con Claudio Bisio, ha rappresentato il suo debutto come regista. Ha scritto e diretto molti spettacoli teatrali, tra cui “La notte di Picasso”, “Maratona di New York”, per cui hanno lavorato anche Luca Zingaretti e Bruno Armando. Ha scritto numerosi drammi, varietà e sitcom per la radio e la televisione. Più di trenta delle sue commedie sono state prodotte e sono diventate popolari in Italia e altrove. È sposato da almeno 25 anni con Maria Amelia Monti, dalla quale ha avuto tre figli, uno dei quali adottato dall’Etiopia.

Maria Amelia Monti, chi sono i suoi tre figli?

I figli biologici di Maria Amelia Monti sono Marianna e Leonardo. Quasi subito dopo la loro nascita, gli attori Maria Amelia e il suo coniuge hanno scelto di adottare un giovane uomo di nome Robel, proveniente dall’Etiopia. Sembra che le pratiche per l’adozione siano state molto difficili da ottenere, e per questo c’è voluto così tanto tempo prima che il loro grande sogno si realizzasse. A quanto pare, la coppia ha adottato un bambino per accontentare i figli, che avrebbero pregato la mamma di avere un fratello. “Come mamma che lavora, ho gli stessi problemi. Per fortuna il mio coniuge Edoardo Erba è quasi sempre a casa. Da lontano, opero come un direttore d’orchestra, facendo le classiche domande da mamma”. Così diceva Maria Amelia qualche tempo fa.