Hai capito chi è Marta Flavi? Età, carriera, foto, Instagram, marito, figli e Ballando con le stelle

Nata Marta Caterina Fiorentino a Roma il 9 aprile 1951, la conduttrice televisiva Marta Flavi è un personaggio noto, la cui popolarità ha raggiunto l’apice nella prima metà degli anni Novanta. Ha condotto il talk show pomeridiano “Agenzia matrimoniale” su Canale 5.

La sua carriera

La carriera di Marta Flavi inizia nel Lazio, dove è annunciatrice di Quinta Rete. Si trasferisce poi a Roma e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha condotto diverse trasmissioni di successo e ha curato per diversi anni la rubrica “Cuore” per il settimanale di gossip Nuovo. In ogni caso, ha raggiunto il grande successo solo con il talk show Agenzia Matrimoniale, andato in onda su Canale 5 dal 1989 al 1995 – i veterani della televisione lo ricorderanno sicuramente. Nel 1992 ha condotto “L’amore inizia a 40 anni… di Sentieri”, uno speciale dedicato alla soap opera statunitense Sentieri su Rete 4 (Canale 4). È tornata in televisione nel 2009 dopo una breve esperienza in radio, curando le rubriche di Unomattina Weekend (Weekend Morning Show) all’interno dell’omonimo programma di Rai Due (Canale 2). Da alcuni anni cura anche una rubrica di posta del cuore per Nuovo”.

Ex marito, figli e vita privata

Marta Flavi ha sposato Maurizio Costanzo il 7 giugno 1989, diventando così la sua terza moglie. Il matrimonio tra i due è stato molto breve e si è concluso con una separazione nel dicembre 1990. Non si sa molto della sua attuale vita privata, ma si sa che non ha figli.

La malattia

Marta Flavi ha raccontato a Ok Salute e Benessere di soffrire di dermatite allergica, che richiedeva attenzioni e cure costanti. Ha descritto i suoi sintomi come “brucianti” e ha spiegato che persino l’acqua le dava fastidio.