Chi è Álvaro de Juana presunto nuovo fidanzato di Valentina Ferragni? Età, lavoro e vita privata

L’attore spagnolo Álvaro de Juana ha iniziato il suo lavoro in TV, cinema, teatro e doppiaggio in tenera età. È stato negli ultimi anni che De Juana si è distinto grazie alla sua partecipazione come Manolín, il figlio di Manolita e Marcelino dell’ottava stagione di Amar es para siempre (2019). Questo è stato seguito dalla sua partecipazione al personaggio principale di Roman nella seconda stagione di Hit (2020). È stato recentemente annunciato che De Juana è uno dei nuovi acquisti della sesta stagione della serie Netflix di successo Elite (2023).

A un giorno dall’annuncio della rottura della stilista di gioielli Valentina Ferragni e Luca Vezil, sono già trapelati dettagli sull’uomo che avrebbe fatto perdere la testa alla stilista.

Dopo che Valentina ha annunciato la loro rottura su Instagram, la coppia ha avuto una conversazione in un ristorante:

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

Secondo quanto riportato, si tratta di un noto e giovanissimo attore madrileno che ha avuto una relazione con una giovane imprenditrice milanese dopo essersi conosciuti nella magica isola di Ibiza.

È stata Claudia Cabrini, la giornalista che ha rivelato la nuova storia d’amore di Valentina Ferragni. È certa che i due usciranno presto allo scoperto e quindi quel giorno gli opinionisti di cronaca rosa le riconosceranno il merito di aver rivelato l’informazione sulla neonata storia d’amore prima di chiunque altro. Attraverso un tweet scritto dalla nota influencer e giornalista conosciamo ora l’identità dell’uomo che avrebbe rubato il cuore di Valentina Ferragni. Si tratta di un volto noto del cinema, stiamo parlando di Álvaro de Juana, un bell’attore spagnolo la cui popolarità in Italia deriva dalla partecipazione alla serie di successo di Netflix Elite. A 19 anni ha interpretato Dídac, un nuovo studente dell’Accademia Las Encinas.

Ora i fan di Álvaro de Juana attendono con ansia una conferma ufficiale della relazione da parte di de Juana o della stessa Valentina Ferragni, che sono già stati visti insieme più volte. Nel frattempo, i numerosi fan della Ferragni sognano a occhi aperti la fantasia di questa nuova storia d’amore tra la sorella minore di Chiara Ferragni e Álvaro de Juana, che ha appena chiuso una relazione decennale con Luca Vezil.

La scuola esclusiva di Las Encinas inizia a firmare gli studenti che comporranno le sue fila il nuovo corso. Tra le aggiunte della sesta stagione di Elite troviamo il giovane Álvaro de Juana, che si unisce ad altri nuovi studenti come l’attrice Carmen Arrufat. In effetti, entrambi gli interpreti avevano precedentemente coinciso nella serie Hit. Ed è che l’attore è già una vecchia conoscenza per molti.

A parte il personaggio di Román che ha interpretato nella serie TVE guidata da Daniel Grao, Álvaro de Juana aveva già un’intera carriera alle spalle. Ha iniziato il suo lavoro in TV, cinema, teatro e doppiaggio in tenera età. Tra le sue partecipazioni più rilevanti può vantare di essere stato Manolín, il figlio di Manolita e Marcelino in Amar es para siempre, dove è apparso in fino a 134 episodi.

Il suo lavoro per TVE lo avrebbe anche portato a collaborare al fenomeno #Luimelia, dove apparve come Manuel Gómez. Questo era lo stesso personaggio che interpretava in Amar es para siempre, ma trasferito nel presente nel curioso spin-off. Inoltre, De Juana ha anche avuto un piccolo ruolo in Vota Juan e ha recitato nel videoclip di Ruth Lorenzo Renuncio.

Nelle sue opere sul palcoscenico del teatro, l’attore ha anche fatto parte del cast di opere come Dancing in the Dark, Billy Elliot o The Lion King, tra gli altri. Più sconosciuta è la sua sfaccettatura come doppiatore, che lo ha reso doppiatore di personaggi come Buck (Il viaggio di Arlo), Nate (Cicogne ), Kion (La guardia del leone) o Mowgli (Il libro della giungla). Rimarrai sorpreso dal tuo arrivo in Elite?