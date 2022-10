Sei curioso di sapere chi è Silvio Orlando? Età, carriera, vita privata, film, successi, premi, moglie e figli

In quali film Silvio Orlando ha mostrato la sua superba abilità? Quali incredibili personaggi ha interpretato? Non sappiamo molto di lui e della sua vita privata, ma sappiamo che ha dato prova di grande abilità in molti dei suoi film.

Silvio Orlando chi è

Il 30 giugno 1957 è nato a Napoli, sotto il segno del Cancro. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando per teatri locali. Negli anni Ottanta ha lavorato con vari commediografi e registi di scuola napoletana, ma ha debuttato nel cinema solo nel 1988 con il film di Gabriele Salvatores Ultima notte a Milano. Non appena la gente lo vide nel film, fu travolta da un’ondata di popolarità e lui interpretò una serie di personaggi memorabili. Fa parte dell’ultima generazione di attori italiani e ha recitato in film con grandi attori come Nanni Moretti.

Carriera

Nel 1989 incontra per la prima volta il regista Nanni Moretti in Palombella rossa e l’anno successivo recita in Il portaborse di Virzì. Nel 1992 è anche uno dei protagonisti di Un’altra vita. Nel 1995, La scuola di Luchetti e Ferie d’agosto di Virzì sono i suoi film di maggior successo. Nel 1998 riceve il David di Donatello come miglior attore non protagonista per Nirvana di Wilma Labate, Aprile di Salvatores e La mia generazione di Nanni Moretti. Nel 2000 ha recitato in La stanza del figlio di Nanni Moretti, riscuotendo molti consensi.

Nel 2006 Caos Calmo di Moretti e Grimaldi è stata la sua ultima collaborazione. Pupi Avati (2008) è considerato il suo capolavoro. Nel 2008 è apparso in Il papà di Giovanna, per il quale ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Moglie

Ha convissuto per 9 anni con l’attrice Maria Laura Rondanini e successivamente il 6 ottobre 2008 si sono sposati. Le nozze si sono tenuta a Venezia e presenziata dal sindaco Massimo Cacciari.